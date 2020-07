Aid Al-Adha/Covid-19 : Mise en place de mesures additionnelles préventives.

Partager

Les ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur se mobilisent pour continuer la préparation de l’Aid Al-Adha.



Dans le cadre des préparatifs pour la fête de l’Aïd Al-Adha, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Maroc, informent l’ensemble des opérateurs concernés des mesures nécessaires qui doivent être prises afin d’assurer les conditions sanitaires adéquates dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, dans les conditions actuelles du nouveau coronavirus (Covid-19), outre les mesures habituelles de suivi sanitaires des animaux et des conditions d’hygiène, des mesures additionnelles préventives doivent être observées dans le contexte du Covid-19 sur toute la chaine allant de la mise en vente des animaux jusqu’au jour du sacrifice. A cet effet, les actions suivantes ont été arrêtées:

Publication d’un guide des mesures sanitaires préventives de Covid-19 à respecter le jour de l’A ï d, notamment par les bouchers et des mesures organisationnelles à instaurer dans les marchés à bestiaux destinés à l’A ï d Al-Adha; Installation de souks additionnels temporaires pour l’A ï d Al Adha; Renforcement des mesures de contrôle pour le transport des animaux destinés à l’A ï d sur l’ensemble du territoire; Extension des mesures sanitaires aux métiers conjoncturels qui se développent autour de l’évènement de l’A ï d Al Adha pour préserver ces emplois.

Les services compétents des deux Ministères se mobilisent ainsi, pour continuer la préparation afin assurer la mise en œuvre des mesures requises et de veiller au respect des conditions permettant le bon déroulement de la fête du mouton au Maroc dans le contexte du Covid-19 et ce, en étroite coordination avec les départements, les établissements, les Communes et les organisations professionnelles concernés.