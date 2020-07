Le Maroc produit de plus en plus de bananes avec près de 335.542 tonnes

La superficie réservée à la culture des bananes était en 2018 de 8.412 Ha avec un rendement de 38 T/Ha.

Introduite au Maroc depuis les années 40, la culture de la banane a beaucoup progressé au fil des années passant d’une production de 2000 tonnes en 1979 à 335.542 tonnes de bananes en 2019, avec un taux de croissance annuel de 4,9% comparé à 2018.

La superficie réservée à la culture de ce fruit exotique était en 2018 de 8.412 Ha avec un rendement à l’hectare de plus de 38 tonnes, d’après les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La Dwarf Cavendish constitue la variété la plus dominante des bananes produites au Maroc. Elle est principalement cultivée dans le village bananier, Aourir situé dans le Souss-Massa. En effet, elle a une saveur douce et est la variété de banane la plus populaire pour des fins commerciales.

Actuellement, le Maroc produit 0,3% du total des bananes produites dans le monde. Il est également, classé 38e parmi les autres pays producteurs de banane, l’essentiel de sa production étant destinée à la consommation locale.

Ainsi, le Royaume est toujours tributaire des importations de banane notamment des Iles Canaries. En valeur, les importations de ce produit agricole ont frôlé 13,76 millions de dollars, avec une augmentation de 3,4% depuis 2014, quoique celles-ci aient baissé de 10% par rapport à l’année 2018.