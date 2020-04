Covid-19 : Les fruits et légumes détrônent les pâtes et la farine dans les courses

Partager

tweet



Les fruits et légumes détrônent les pâtes et la farine dans la liste des produits essentiels.

Selon une étude de la plateforme ShopAdvizor, les Français placent les fruits et les légumes en tête des produits les plus importants. En effet, ils sont 69 % à mentionner les fruits et légumes comme des produits « essentiel », suivis de près par les pâtes, le riz et les céréales (67 %), les produits laitiers et le fromage (66 %), les œufs (65 %) puis la farine, le sucre et les produits pâtissiers (50 %).

Rémy Gerin, président de ShopAdvizor France, analyse que « les Français sont sortis d’une logique stricte d’acquisition des « produits de première nécessité » pour penser davantage à leur bien-être alimentaire et à leur plaisir ». A noter que les retraités vivant à la campagne ont tendance a donner davantage d’importance aux fruits et légumes (75 % les jugent essentiels).

Lire aussi : Ramadan : Hausse de la demande de produits agricoles et alimentaires et prix stables

Depuis le début du confinement, 62 % des consommateurs interrogés disent avoir été confrontés à des ruptures de stock (44 %) ou à l’absence de marques qu’ils souhaitaient consommer (18 %). De plus, ils peuvent faire leurs courses moins souvent et sont donc contraints de réorganiser leur manière d’acheter. Les chariots sont ainsi davantage remplis (48 % de plus). Les familles avec enfants sont celles qui ont changé le plus la fréquence des courses (66 %) avec un chariot de courses encore plus volumineux (70 %, contre 32 % pour les personnes seules).

Freshplaza