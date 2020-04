Le-coronavirus-augmente-les-ventes-de-fruits-et-légumes

Partager

Les ventes de fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle ont augmenté de 18,2%.

Le coronavirus a engendré un changement complet des habitudes alimentaires. En Italie, comme dans d’autres pays ayant pris des mesures de confinement, l’attention portée à la sécurité et à la qualité des aliments a fortement augmenté entrainant une croissance des ventes de produits biologiques.

Une étude réalisée par AssoBio, en collaboration avec Nielsen, vient de montrer que les ventes de produits agricoles et alimentaires ont augmenté en mars de 19,6% dans la grande distribution. De même, elles avoisinent 26,2% dans les petits supermarchés de proximité.

Les ventes des produits horticoles issus de l’agriculture conventionnelle ont augmenté de 18,2% par rapport à mars 2019. Le pays a enregistré un véritable boom pour les fruits et légumes biologiques qui affichent une croissance de 24,8%. En effet, les italiens forcés de rester chez eux ont accordé plus d’attention à leur alimentation et ont acheté beaucoup plus de produits biologiques.

