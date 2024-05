Fruits et légumes : Ces challengers qui veulent bousculer les marchés à l’export

Partager

tweet



Ces pays qui poussent vers davantage d’agriculture et notamment d’exportation vers l’Union Européenne.

Le secteur agricole se positionne comme un pilier économique stratégique dans de nombreux pays, jouant un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et la stabilité sociale. Ces dernières années certains d’entre eux, suivent les pas du Maroc et veulent devenir des acteurs majeurs dans la production et l’exportation de fruits et légumes. La concurrence est de plus en plus forte. Des exemples notables incluent l’Algérie et l’Égypte, deux nations qui misent fortement sur l’expansion et la modernisation de leur agriculture pour soutenir leur développement économique et les premiers résultats sont là.

Égypte : Des exportations agricoles en plein essor.

En Égypte, l’agriculture représente environ 11 % du PIB et emploie près de 20 % de la population active selon les derniers chiffres officiels. Malgré des terres arables couvrant moins de 5 % du territoire, le secteur agricole égyptien est l’un des plus performants du continent. En 2023, l’Égypte a expédié 7,5 millions de tonnes de produits agroalimentaires sur le marché international, marquant une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. Le pays est très agressif commercialement avec des prix bas qui sont de plus en plus attirants pour les clients européens.

Cette performance a permis au secteur de générer 8,8 milliards USD de recettes d’exportation. Les produits horticoles, en particulier les oranges et les fraises, ont contribué à hauteur de 42 % des recettes totales, soit 3,7 milliards USD. Le reste des revenus provient principalement des ventes de produits agricoles transformés.

Lire aussi : Oignons : L’Egypte profite de l’absence marocaine en Afrique de l’Ouest

Le ministre égyptien de l’Agriculture et de la Restauration des terres, El-Sayed El-Quseir, a attribué ce succès aux efforts du gouvernement pour élargir les débouchés sur le marché international. En 2023, l’Égypte a exporté 400 produits agricoles vers 160 pays, pénétrant 93 nouveaux marchés au cours de la dernière décennie. Les principales destinations incluent la Russie, l’Union européenne et les pays du Golfe, qui sont des marchés traditionnels pour les exportations agricoles égyptiennes.

Algérie : Une agriculture en pleine croissance.

En Algérie, l’agriculture représente une part substantielle de l’économie nationale, contribuant à hauteur de 18% au Produit intérieur brut (PIB). Alors qu’elle était marginale par le passé, l’économie étant centrée sur les ressources en hydrocarbures, l’Algérie veut devenir un pays agricole et cela se traduit par une valeur impressionnante de plus de 4747 milliards de dinars algériens (35 milliards USD) de PIB cette année. Le ministre algérien de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a souligné cette contribution lors de l’ouverture de la 24e édition du Salon international de l’agriculture et de l’agro-industrie (SIPSA FILAHA) à Alger souligne AgriAlgerie.com.

L’importance du secteur agricole en Algérie ne se limite pas aux chiffres économiques. En employant plus d’un quart de la main-d’œuvre nationale, soit environ 2,7 millions de travailleurs, l’agriculture assure également 75% de la couverture des besoins alimentaires du pays. Cela en fait un élément clé pour la sécurité alimentaire et la stabilité sociale de l’Algérie pour les années qui arrivent.

Lire aussi : L’Algérie veut se lancer dans l’export de tomates cerises vers l’UE

L’Algérie s’engage également dans des initiatives visant à promouvoir l’économie africaine, notamment par le développement de la culture saharienne et l’investissement dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Une stratégie qui ressemble fortement à ce que le Maroc promeut depuis plusieurs années maintenant. La cérémonie d’ouverture du salon algérien qui se déroule en ce moment même, a réuni des personnalités de haut rang, y compris des représentants de la Mauritanie et de l’Union africaine, témoignant de l’engagement de l’Algérie à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité alimentaire.

Quelles perspectives ?

Pour le Maroc, cette tendance est intéressante à suivre, notamment parce que le pays dispose de quelques années d’avance en terme d’expérience sur ce segment. Les produits, les circuits de commercialisations, les accords commerciaux sont des avantages notables. Toutefois avec l’avènement des nouvelles technologies, il sera intéressant de suivre l’évolution de l’Algérie et l’Égypte qui illustrent parfaitement comment une stratégie agricole robuste peut stimuler la croissance économique et s’avérer prometteuse.