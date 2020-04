Fruits et légumes : Les commerçants des marchés de gros à l’aide des familles

Partager

Les commerçants des marchés de gros de Mohammédia ont contribué à la distribution de près de 200 sacs de fruits et légumes.

L’élan de solidarité dans le but de contrer les ravages du Covid-19 fleurit un peu partout au Maroc. En effet, les commerçants du marché de gros des fruits et légumes de la ville de Mohammédia ont indiqué leur mainmise dans des initiatives de solidarité destinées à aider les démunis.

Les commerçants du marché Al-Misbahiyyah à Mohammédia ont commencé vendredi à distribuer des dizaines de sacs de produits agricoles, en particulier des fruits et légumes, aux groupes démunis et vulnérables de la ville. L’aide vise notamment les personnes touchées par l’arrêt de leur travail en raison de l’imposition de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, l’Association of Good and Blessing pour les grossistes de Mohammédia a supervisé la distribution d’environ 200 sacs de fruits et légumes. Celle-ci en a également distribué un certain nombre dans les quartiers marginaux de la ville, et le processus se poursuivra dans les jours à venir. Cette initiative vise à soutenir les citoyens touchés par cette pandémie qui se sont retrouvés sans moyens de subsistance après avoir cessé de travailler.

