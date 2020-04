Fruits et légumes: Les grossistes en attente d’une licence pour une navette entre les villes

Les grossistes en fruits et légumes sont en attente d’une licence pour faire une navette entre les villes.

Les commerçants des marchés de gros de légumes et de fruits ont écrit au ministre de l’Intérieur afin d’obtenir des licences exceptionnelles réglementant la liberté de circulation entre les villes.

Selon eux, les barrages judiciaires aux entrées et sorties des villes, tant sécuritaires que militaires, n’accordent pas beaucoup d’attention à l’exception mentionnée dans l’interdiction prononcée par le gouvernement. En effet, les commerçants de fruits et légumes sur les marchés de gros indiquent que ces barrages les obligent à obtenir des licences ou autorisations exceptionnelles pour se déplacer entre les villes signées par le gouverneur ou le chef du département. Dès lors, ils appellent le ministère de l’Intérieur à simplifier les procédures au profit des grossistes et des camionneurs, nous apprend Hespress.

Toujours selon la source, les restrictions créent une confusion marquée pour les commerçants, les grossistes et les propriétaires de camions, ce qui nuit à la chaîne de production et aux circuits de distribution.

