Covid-19: La Coopérative agricole marocaine (COPAG) à l’aide des familles

La COPAG vient au secours des familles nécessiteuses et assure le maintien des salaires de tous les employés et agriculteurs.

Rejoignant la vague campagne de solidarité avec les Marocains qui luttent contre la crise du covid-19, la coopérative agricole marocaine (COPAG-Jaouda) a annoncé son intention de servir 3.000 familles ayant des nécessités de base pendant un mois.

COPAG-Jaouda distribuera également des masques de protection gratuits aux clients via les 100 000 points de vente de la coopérative à travers le Maroc.

Des orphelinats et des centres de protection de l’enfance hébergeant environ 360 enfants à Taroudant et Marrakech ont également reçu des masques donnés par COPAG-Jaouda.

De même, la coopérative fournit aux établissements de santé marocains divers produits, dont des masques médicaux, pour soutenir les professionnels de la santé dans leurs efforts pour traiter les patients Covid-19 et prévenir la propagation du virus.

La firme a déclaré avoir pris “des mesures strictes dans le domaine de la santé et de la sécurité dans toutes ses unités de production et agences commerciales” pendant plusieurs semaines.

Par ailleurs, la COPAG-Jaouda a annoncé sa contribution de 10 millions de dirhams (1,02 million de dollars) au fonds national pour la gestion de la pandémie.

En outre, la coopérative a souligné qu’elle maintenait un cours de production normal en faveur des personnes impliquées dans l’entreprise, en particulier ses 20.000 petits agriculteurs. La coopérative a déclaré que les stocks de lait reçus par l’entreprise n’avaient pas connu de baisse.

COPAG-Jaouda a assuré tous ses employés de son engagement à «maintenir les emplois et les salaires de tous les employés dans ces circonstances difficiles».

L’entreprise a conclu la déclaration en exprimant sa gratitude à toutes les autorités locales, régionales et nationales; Services de sécurité; et les travailleurs médicaux qui ont fait preuve de patriotisme et de solidarité en temps de crise.