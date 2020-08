La demande d'ail augmente fortement au Maroc.

Partager

Le Maroc a fortifié ses approvisionnements en ail français.

Malgré le fait que l’ail ne soit d’aucune aide contre le coronavirus (Covid-19), sa demande continue d’augmenter en raison de ses multiples bienfaits pour la santé. Selon un rapport de Réussir Fruits et Légumes, le Maroc fait partie des pays qui convoitent le plus l’ail français.

Avec des stocks réfrigérés terminés et des volumes plus faibles en provenance d’Espagne, les producteurs français d’ail sont confiants d’un bon début de saison. En effet, les ventes de ce produit agricole sont assez importantes aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger. «La demande a également été forte sur les marchés nord-africains tels que la Tunisie, le Maroc et l’Algérie», a rapporté Réussir Fruits et Légumes.

De même, Christiane Pieters, présidente d’Aniail, l’association française de l’ail a révélé que la demande avait augmenté de 20% en France depuis l’instauration du confinement national en mars, une poussée qu’elle attribuait à un retour à la cuisine familiale, en plus de la bonne réputation du produit, renchérit Fruitnet.

Par ailleurs, Pieters a déclaré que la récolte avait eu lieu environ dix jours plus tôt cette année, les bulbes d’ail blanc semblant sains et de taille moyenne.