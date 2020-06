Le-Maroc-fournit-près-de 44-millions-de-kilos-de-poivrons-à-la-France

Partager

Le Maroc a vendu 44 et 63 millions de kilos de poivrons respectivement à la France et à l’Espagne.

La quantité totale de poivrons importée dans le monde en 2019 était de 3.570,55 millions de kilos pour un montant de 5.100,38 millions d’euros, selon les données de COMTRADE, la division des statistiques de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



Les États-Unis ont acheté 986,82 millions de kilos de poivron au Mexique, le Canada 135 millions de kilos et les Pays-Bas 15,73 millions de kilos. L’Espagne, avec 214,63 millions de kilos, était le plus gros fournisseur d’Allemagne. Elle est suivie en importance en tant que deuxième fournisseur par les Pays-Bas avec 115,76 millions de kilos et la Turquie avec 15,89 millions de kilos. Pour sa part, le Royaume-Uni a acheté aux Pays-Bas 109,33 millions de kilos de ce fruit-légume, 96,67 millions de kilos à l’Espagne et enfin 12,48 millions de kilos à l’Allemagne.

La France a importé 102,37 millions de kilos de poivrons d’Espagne, 44 millions de kilos du Maroc et 9,44 millions de kilos de poivrons des Pays-Bas. La Russie a acheté 59,99 millions de kilos à la Chine ainsi que 55,14 millions de kilos de ce produit agricole à l’Israël et 17,31 millions de kilos à la Turquie. Dans le cas de l’Espagne, elle a importé, en 2019, 63,74 millions de kilos de poivrons du Maroc et 3,06 millions de France, les deux pays étant ses principaux fournisseurs.