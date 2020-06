La culture des dattes prend de l’ampleur aux États-Unis

Partager

Le Canada est un marché d’exportation clé pour les dattes étasuniennes.



Aux États-Unis, la culture des dattes se développe au fil des années notamment dans la vallée de Bard, qui cultive environ 60% de toutes les dattes cultivées dans le pays. Riches en fer, en potassium, en calcium et en magnésium, les dattes font désormais partie des produits les plus sollicités durant la crise du coronavirus (Covid-19).

Les gens ont commencé à s’approvisionner en aliments sains avec une longue durée de conservation comme les dattes. «Malgré la courte période de récolte, nos fruits sont commercialisés toute l’année», explique le directeur des ventes nord-américaines d’une entreprise à Freshplaza. «La dernière saison de croissance a été excellente. La qualité et la quantité des fruits étaient aussi bonnes que ce à quoi on pouvait s’attendre, sinon mieux », a ajouté ce dernier.

«Le volume était suffisant pour soutenir nos ventes mondiales tout au long de l’année ainsi que nos objectifs de croissance. En termes de qualité, nous avons offert les dattes les plus douces et les plus juteuses pour lesquelles nos clients comptent sur nous. » Les dattes sont très polyvalentes car elles peuvent être consommées seules comme collation saine ou ajoutées à des choses comme les smoothies, les pâtisseries et les barres énergétiques.

Les dattes ne sont pas seulement populaires aux États-Unis. Le Canada est un marché d’exportation clé pour les délices naturels. À l’échelle mondiale, les fruits transitent vers l’Australie, différents pays d’Europe ainsi que le Japon et l’Indonésie.