Le Maroc, l’Indonésie et la Malaisie demeurent les premiers importateurs des dattes tunisiennes

Partager

tweet



Les valeurs des exportations des dattes tunisiennes ont toutefois baissé de 5,9%.

Le Maroc suivi par l’Indonésie et la Malaisie restent pour la deuxième année consécutive, les premiers importateurs des dattes tunisiennes. Ce qui représente environ 50% de la valeur des exportations de la Tunisie.

Au cours du premier trimestre de l’année, la carte des exportateurs des produits agricoles et alimentaires tunisiennes n’a pas connu un grand changement par rapport à la même période de l’année précédente. Environ 50% de la valeur des exportations tunisiennes proviennent, des marchés de l’Espagne et l’Italie suivi par la Libye, les USA et le Maroc. Ainsi, pour les dattes, ce sont le Maroc, l’Indonésie et la Malaisie qui sont en tête dans le marché tunisien.

Toutefois, les valeurs des exportations ont baissé de 5,9%. En effet, une régression de la valeur des exportations des dattes vers les États-Unis d’Amérique du plus que la moitié, est notée ainsi que vers le Maroc et la France. Cette baisse est due en partie au nouveau coronavirus (Covid-19)

Lire aussi : Ramadan 1441 : Les marchés demeurent bien approvisionnés en produits agricoles et alimentaires