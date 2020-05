La-Russie-prévoit-une-récolte-record-de-légumes-de-serre-en-2020

Partager

tweet



Le Maroc est parmi les fournisseurs clés en fruits et légumes de la Russie.



389.300 tonnes de légumes ont été récoltées dans des serres en Russie jusqu’au 28 avril 2020, soit 29,4% de plus que pendant la même période de 2019. Plus précisément, la récolte de concombres de serre s’est élevée à 274.600 tonnes (+30%) et celle des tomates à 107.600 tonnes (+30%).

Cette année, le ministère russe de l’Agriculture prévoit une production record de légumes de serre qui pourrait atteindre au moins 1,25 million de tonnes; 9,6% de plus qu’en 2019. Cette croissance est due aux investissements réalisés dans la modernisation des serres et dans la construction de nouvelles, selon le directeur de l’Union nationale des producteurs de fruits et légumes. Au cours des cinq dernières années, plus de 1100 hectares de serres ont été construits dans le pays.

Lire aussi : Alimentaire: Le Maroc et la Turquie dans le top 5 des importateurs clés en Russie

L’objectif de la Russie est de devenir autosuffisant dans l’approvisionnement en légumes. À l’heure actuelle, il est déjà en mesure de répondre à 90% de la demande de concombre et à 60% de celle de la tomate. Il faut souligner que rien qu’en 2019, le Maroc a vendu près de 52,19 millions de kilos de tomates à la Russie. Dès lors une question demeure: Qu’en sera t-il des exportations, une fois l’autosuffisance russe en légumes de serre atteinte ?