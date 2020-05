Covid-19 : La Turquie assouplit les restrictions sur les exportations de citron

Partager

Le ministère turc de l’Agriculture a autorisé les exportateurs à expédier près de 10.000 tonnes de citrons.

Début avril, la Turquie avait décidé de restreindre sur les exportations de citron jusqu’au 31 août à cause du coronavirus (Covid-19). Maintenant, celle-ci a assoupli les restrictions, permettant aux exportateurs de vendre à nouveau des citrons.

Le ministère turc de l’Agriculture et des Forêts a autorisé les exportateurs à expédier près de 10.000 tonnes de citrons. Cette nouvelle a, ainsi, été soutenue avec enthousiasme par les fabricants et les exportateurs. En effet, le président de l’Association méditerranéenne d’exportation des fruits et légumes frais, a déclaré: “Cette décision est très positive pour nos exportateurs et nos producteurs. Nous verrons une augmentation des exportations. Nous avons suffisamment d’approvisionnement pour répondre à la demande du marché en quantités que nous sommes prêts à exporter. ”

De même, le président du National Citrus Council, a souligné que le département était satisfait de la décision. “La durée de conservation des citrons que nous avons récoltés en fin de saison est très courte. Maintenant que nous pouvons exporter ces citrons, nous n’en souffrirons pas. Nous avons fait une pause entre les deux périodes, mais nous ne voulons pas perdre le marché. Notre Les exportateurs sont prêts à recommencer à exporter. Nous avons une capacité suffisante pour répondre aux exportations et à la demande intérieure. “