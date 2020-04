Covid-19: L’Italie prévoit de régulariser 600.000 migrants illégaux pour sauver l’agriculture

Partager

Une ministre italienne propose de donner des papiers à 600.000 illégaux afin de réduire les risques liés à l’agriculture entre autres.

Au delà de son aspect tragique, le coronavirus révolutionne bien des choses en Italie. En effet, la régularisation éventuelle des migrants illégaux fait partie du débat public depuis des jours; ces derniers étant nécessaires pour l’agriculture et d’autres emplois tels que l’assistance aux personnes âgées.

L’Italie à l’instar des autres pays européens tels que la France, l’Espagne, l’Allemagne fait face à un manque de main d’œuvre importante depuis la fermeture des frontières. Les produits flétrissent dans les champs, dans les arbres et dans les serres, ce qui est un désastre pour la chaîne agroalimentaire «made in Italy», rapporte le journal ABC. Les petits et moyens agriculteurs réclament une solution du gouvernement. A cela s’ajoute, les conditions de vie des migrants notamment illégaux pendant cette période de confinement. «Notre sueur est l’un des ingrédients de votre alimentation quotidienne. Nous sommes des êtres humains, l’estomac presque toujours vide, et pas seulement des armes à exploiter », affirment un groupe de travailleurs africains dans un communiqué.

Face à cette situation, la ministre italienne de l’Agriculture a évoqué une solution possible: régulariser 600.000 immigrés clandestins car “l’urgence dans les ghettos doit être empêchée, leur exploitation doit être arrêtée et la main-d’œuvre doit être garantie aux entreprises”.

Pour rappel, les saisonniers qu’employaient l’Italie proviennent, entre autres, du Maroc (35.013), Inde (34.043), Albanie (32.264), Sénégal (14.165) et Tunisie (13.106).