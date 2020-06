Consommer une boisson gazeuse ou trois pommes, quelle différence ?

Partager

Il y a quelques siècles, les pommes n’avaient pas autant de sucre qu’aujourd’hui.

La consommation excessive de sucre est un problème de santé majeur. Une seule canette de soda peut contenir la moitié du sucre quotidien recommandé pour un adulte, soit 13 cuillères à café. Cependant, de nos jours, trois pommes ont également ce montant. Alors, quelle est la différence entre consommer une boisson gazeuse et consommer trois pommes?

Même si elles ont la même quantité de sucre, une boisson gazeuse n’apporte aucune valeur nutritive. Pendant ce temps, les pommes fournissent des vitamines, des minéraux et des fibres. De plus, elles sont également plus rassasiants.

Cependant, il y a quelques siècles, les pommes n’avaient pas autant de sucre qu’aujourd’hui, comme Daniel E. Lieberman le déclare dans son livre: The History of the Human Body, indique xatakaciencia. En fait, tous les fruits modernes ont été cultivés de manière sélective pour être beaucoup plus sucrés par les agriculteurs.

Il y a quelques siècles, les pommes étaient probablement aussi sucrées que les carottes. À leur tour, les vieilles carottes n’étaient pas comme les actuelles; elles n’étaient même pas orange – une couleur qu’ils ont acquise dans la Hollande du XVIe siècle lorsque les producteurs les ont délibérément croisés afin que la couleur du légume corresponde à celle de la Maison royale néerlandaise d’Orange.

Selon «Declining Fruit and Vegetable Nutrient Composition: What is the Evidence», une étude de Donald Davis, biochimiste de l’Université du Texas, dans les années 1950, de nombreux fruits étaient différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. En comparaison, ceux qui existent actuellement sont 50% plus pauvres en fer et contiennent 12% moins de calcium et 15% moins de vitamine A.