Les pommes et poires belges séduisent de plus en plus les Marocains

Le Maroc est de plus en plus friand des pommes et poires en provenance de la Belgique. En effet, ces deux fruits y sont très populaires rapporte la société Lyna, société importatrice de fruits et légumes au Maroc.

«Les pommes que nous avons exportées ont été vendues sur le premier marché de Casablanca. Les pommes Golden sont très populaires au Maroc. Cependant, les variétés de pommes Jonagold et Jonagored, assez peu connues, étaient également très appréciées ».

« Les poires, c’est une autre histoire. En effet, les clients ont été très satisfaits du goût des poires de variété Conférence ainsi que de la Doyenné du Comice. Il nous reste cependant à les convaincre quelque peu de l’aspect de la Conférence. »

En effet, la Belgique occupe une place importante dans la production mondiale de ces deux fruits. Après la pomme, la poire est le fruit qui y est le plus cultivé. Ainsi, elle exporte des tonnes et des tonnes de pommes et de poires dans les quatre coins du globe. Cependant, depuis l’entrée en vigueur du boycott commercial russe des produits européens, le 8 août 2014, les agriculteurs belges tentent de trouver de nouveaux marchés pour vendre avant tout leurs pommes et poires. Et le Maroc pourrait être un excellent choix.