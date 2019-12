Partager

La directrice de l’ANDZOA revient sur le Congrès international de l’arganier ainsi que ses retombées dans la filière de l’arganier

Après avoir annoncé que plus de 500 articles scientifiques ont été publiés dans le cadre du Congrès international de l’arganier, la directrice de l’ANDZOA a fait part des retombées que ce dernier aura sur l’avancée du secteur.

Quelles sont les retombées de cet événement bimensuel sur le développement de la filière ?

C’est clair que la filière a besoin aujourd’hui de la recherche scientifique, les chercheurs sont amenés à travailler sur plusieurs choses, et c’est le principal objectif de ce congrès, et ce pour orienter la recherche scientifique et faire converger les synergies. Il faut que la recherche scientifique puisse répondre à des besoins que ce soit au niveau du capital naturel qui est la thématique de cette année, ou au niveau de l’organisation et de la valorisation, et au niveau de la plantation. D’ailleurs on a commencé un projet très ambitieux de 10 mille hectares dans le cadre du Plan Maroc Vert et on ambitionne de faire plus à partir de l’année 2021-2022, c’est-à-dire pratiquement 40 mille hectares au total. Tous ces volets-là ont besoin de recherche pour développer des variétés performantes qui puissent encourager les grands investisseurs et agriculteurs pour pouvoir planter l’arganier et en connaître la rentabilité, ce qui est très important, un investisseur a besoin de cela, il y a donc énormément de volets qui restent à découvrir. L’arganeraie nous a dévoilé peu de ses facettes.

Un mot pour présenter le projet de l’arganier durable?

Ce projet est une initiative à travers laquelle nous souhaitons, comme c’est déjà le cas à travers la reconnaissance de la Réserve biosphère de l’arganeraie par l’Unesco set la reconnaissance des pratiques et savoir-faire liés à l’arganier en tant que patrimoine matériel et immatériel de l’humanité, attirer l’attention du monde comme nous l’avons fait au niveau de l’ANDZOA sur la partie oasienne sur le fait que l’arganier est une solution incontournable pour les changements climatiques.

De ce fait il faut constituer des lobbies et des groupes forts pour qu’on puisse défendre cela à l’échelle internationale, et pouvoir capter tout le travail et toute la dynamique et le financement au niveau international pour qu’on puisse continuer au niveau du Maroc à préserver cette arganeraie pour le monde entier. C’est le dernier rempart contre la désertification et c’est un univers dans lequel opèrent énormément de synergies et d’acteurs.

Dans l’entretien effectué par Aujourd’hui.ma, la directrice a souligné qu’aujourd’hui l’initiative arganier durable sera un point fort et une plate-forme à travers laquelle nous allons pouvoir capitaliser et capter les synergies mais également trouver des solutions pour tout ce qui est changement climatique.