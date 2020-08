Viande blanche : Marrakech-Safi détient 25% de la production nationale.

Partager

L’aviculture occupe une place centrale dans le secteur de l’élevage à Marrakech-Safi.

A l’instar des filières de la viande et du lait et l’apiculture, l’aviculture dispose d’un fort potentiel et détient une place capitale dans le secteur de l’élevage au niveau de la région de Marrakech-Safi.

L’industrie de la volaille compte environ 1.580 unités de production de poulets de chair et de dinde dans la région de Marrakech-Safi. Hormis les 6 unités de production de poules pondeuses, la production de viande blanche de la région avoisine 156.000 tonnes, soit 25% de la production nationale, selon les données de la Direction Régionale de l’Agriculture communiquées à la MAP.

De même, la production d’œufs destinés à la consommation est de 400 mille unités, ce qui représente 10% de la production au Maroc.

Pour ce qui est de la valorisation de la production, il existe 4 abattoirs de volailles et 2 unités de conditionnement d’œufs comestibles dans la zone de Marrakech-Safi.

En ce qui concerne les organisations professionnelles dédiées à l’aviculture, la région compte 01 association régionale de volaille regroupant 800 aviculteurs, affiliée à la FISA (Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole).