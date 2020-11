La Tunisie éprouve des difficultés à commercialiser la récolte d'agrumes.

La Tunisie est confrontée à des difficultés dans la commercialisation de ses agrumes.

La récolte tunisienne d’agrumes 2019/2020 rencontre des difficultés en matière de commercialisation intérieure, à l’instar de la datte, de la pomme et de la grenade, en raison du manque de visibilité dans l’achat de cultures d’agrumes sur pied. L’incapacité des grands producteurs et négociants à acheter des agrumes en grandes quantités entraînerait une chute des prix et des difficultés financières pour les agriculteurs.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) à Nabeul, Imad el Bey a souligné plusieurs difficultés dans le secteur, notamment la commercialisation locale et les exportations. Dans une déclaration à TAP , il a souligné la baisse des achats d’agrumes sur pied, avec la vente habituelle de 80% de la récolte, jusqu’à cette période de l’année, contre 20% de la production durant cette saison agricole.

Lire aussi : Maroc : augmentation de la production d’agrumes, d’olives et de dattes

El Bey a expliqué cette réticence à acheter des agrumes par l’anticipation des acheteurs sur l’évolution de la situation épidémiologique et son impact sur l’opération d’exportation. Il a attiré l’attention sur l’existence de plusieurs maladies qui ont affecté la récolte, citant la “tache noire” qui déforme la taille du fruit, ayant un impact sur l’exportation.

Les exportations de la Tunisie n’ont pas dépassé 7 000 tonnes d’oranges maltaises vers la France, contre des taux annuels dépassant 15 000 tonnes. De plus, il y a aussi le problème de l’insuffisance des précipitations qui affecte le niveau des volumes, en plus de l’interdiction des exportations.