Fin de l’effet de thésaurisation sur les prix des tomates et chute très précoce des exportations marocaines.

La culture des légumes de serre ressent aussi progressivement l’impact du coronavirus. Jusqu’à la semaine dernière, il semble que les producteurs de tomates étaient encore raisonnablement en sécurité. Cependant, l’effet de thésaurisation qui a entraîné une hausse des prix est désormais révolu selon Freshplaza.

Le marché sera sous pression dans les prochaines semaines, et pas seulement pour les tomates. Cela est dû en partie à un phénomène annuel. L’épidémie de coronavirus est cependant en train de jeter une clé supplémentaire dans les travaux, selon Arie Middelburg de GreenMatch aux Pays-Bas. Ce dernier discute de la situation actuelle du marché spécifique à la tomate.

Le Maroc s’est rapidement effondré

Les prix ont résisté ces derniers temps. Un coup d’œil au tableau de bord européen de la tomate le montre. Il a été mis à jour le 20 mars. Ces prix sont, au moins, comparables à la moyenne quinquennale. Il semble que le commerce se passe toujours bien, même en Italie et en Espagne. Ces deux principaux pays producteurs de tomates sont en lock-out.

Il semble que seul le Maroc souffre et ce sont les chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Cependant, les marchés de toute l’Europe risquent d’être plongés dans la tourmente maintenant. Les prix sont également mis sous pression. “Le Maroc a chuté beaucoup plus rapidement que d’habitude en ce qui concerne la production. En partie à cause de cela, les prix ont temporairement augmenté. Mais c’est fini maintenant”, explique Arie.

Effet plus lent sur le marché de la tomate

Le fait que le Covid-19 affecte le marché de la tomate n’est pas inattendu. “Avec les tomates, cela semble juste prendre plus de temps. Les programmes axés sur la vente au détail ont un peu plus pesé sur les tomates. La production augmente cependant considérablement maintenant. C’est normal pour cette période de l’année. La pression du marché est donc, à la hausse. ”

Des prévisions qui pourraient être réfutées en raison de la situation en Espagne et en Italie

“En raison du manque de travailleurs agricoles en Espagne, principal fournisseur du marché européen, la demande a fortement augmenté ces derniers jours pour les produits agricoles marocains, principalement pour les tomates, les courgettes, les poivrons, les aubergines, les oranges et les mandarines”, Lahcen Aderdour, président de l’Association des Producteurs et exportateurs de fruits et légumes.

Selon des professionnels marocains, un nombre croissant de commandes d’achat ont été passées par des entreprises agroalimentaires de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et également d’Amérique du Nord.

Les États-Unis et le Canada sont les principaux consommateurs de fruits et légumes espagnols, italiens et portugais. Le secteur agricole espagnol fonctionne actuellement à 10% de sa capacité, tandis que l’Italie et le Portugal sont presque au point mort. Cela explique la forte demande de produits agricoles marocains, notamment d’oranges et de mandarines.