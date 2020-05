Des-tomates-marocaines-dans-un-supermarché-en-France-font-polémique

Partager

tweet



Une vidéo sur des tomates en provenance du Maroc dans les rayons d’un supermarché français fait débat.

Les tomates marocaines ravivent encore la colère des producteurs français et sont au cœur d’une nouvelle polémique. Pour cause: une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle un agriculteur dénonce les importations au rayon légumes d’un magasin où le président français avait fait une visite pour saluer le secteur agricole.

“Les grandes surfaces se vantent de soutenir les producteurs locaux (en raison du nouveau coronavirus/Covid-19, ndlr). Et on trouve des légumes du Maroc ou d’Espagne à St-Pol de Léon ! Dans le magasin où Emmanuel Macron est venu saluer le monde agricole”, selon François Kerscaven, agriculteur du Nord-Finistère. A côté des tomates marocaines, des brocolis ou des haricots verts d’Espagne. Selon lui, il y a tromperie sur l’origine des légumes puisqu’un seul panneau indique “France” pour les tomates par exemple. Ce qui ramène le débat autour de l’étiquetage des produits agricoles.

Toutefois, ces accusations si on peut dire “sans fondement” ne sont pas au goût de tout le monde. En effet, certains y voient une mauvaise foi. Selon une ancienne chef de rayon, « il ne montre qu’une part de la réalité. C’est vrai, il y a des tomates du Maroc. A un prix si bas… à cette saison, c’est impossible de faire autrement. Mais juste à côté il y a des tomates bretonnes. Qui ne sont pas montrées dans la vidéo”.

“En ce moment, si on faisait un rayon de légumes uniquement avec des produits français, il n’y aurait pas grand chose. Il faut attendre que ça pousse. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Comme il faut proposer de tout en permanence, on est obligés d’aller chercher ce qui n’est pas de saison au Maroc, en Espagne…”