La Russie pourrait acheter les produits alimentaires marocains pour remplacer ceux chinois

Coronavirus oblige. Par mesure de sécurité, la Russie ambitionnerait de remplacer les produits alimentaires chinois par ceux du Maroc ou de la Turquie.

La Russie pourrait importer des fruits, des légumes et des fruits de mer du Maroc et de Turquie. Le but est de remplacer ses importations en provenance de Chine à cause du coronavirus.”Les légumes, les fruits et les fruits de mer constituent la base des exportations de produits alimentaires chinois vers la Russie. Pour le moment, la baisse des volumes de produits alimentaires peut facilement être remplacée par des approvisionnements d’autres pays, comme le Maroc et la Turquie”.

Dmitry Vostrikov, chef de l’Association russe des fabricants et fournisseurs de produits alimentaires, a fait cette annonce à l’agence de presse russe locale “TASS”, selon l’agence de presse turque Anadolu. Toujours d’après ce dernier, la Russie a importé 453.000 tonnes de légumes d’une valeur totale de 370 millions de dollars de la Chine au cours des 11 premiers mois de 2019.