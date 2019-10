Des jeunes primés à Rabat pour leur innovation dans le secteur agricole

Partager

Des jeunes marocains primés pour leur innovation dans le secteur agricole.

A l’occasion de l’édition 2019 des rencontres « Innovation et Jeunesse », une centaine de jeunes ont répondu présent au laboratoire d’innovation à Rabat.

Organisée conjointement par le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports, le ministère danois des Affaires étrangères et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’édition 2019 des rencontres « Innovation et Jeunesse » s’est tenue du 30 septembre au 4 octobre à Rabat, et a connu la participation de plus de 100 jeunes.

Dans le cadre de ces rencontres, huit équipes ont été récompensées dont quatre touchent directement au secteur agricole, indique commodafrica.com. Il s’agit de Thermomate pour la transformation des plants séchés de tomates en plaques isothermes; de Waste Up qui recycle des déchets organiques pour produire des aliments naturels ; de Swad qui a développé un système d’irrigation automatique et intelligent ; d’Awdaman qui valorise l’ortie plantée par les agriculteurs pommiers pour limiter la dangerosité des pesticides sur l’environnement et la santé publique.