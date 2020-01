La Russie bloque 211 tonnes de tomates marocaines après la découverte d’un parasite

Partager

tweet



La Russie bloque 211 tonnes de tomates marocaines après la découverte de la teigne de la tomate

Les agents phytosanitaires du port de Saint-Pétersbourg ont refusé l’entrée des tomates après la découverte d’un insecte dangereux. En effet, ces derniers ont empêché l’importation de 211 tonnes de tomates marocaines infectées dans le pays en 2019. Celles-ci ont dû être désinfectées ou renvoyées au Maroc.

Selon le média russe Petersburg2, un total de 12 lots de tomates a été bloqué suite à la découverte d’un papillon de tomate dans la cargaison. Les lots ont ensuite été soit désinfectés, soit restitués.

Lire aussi : Exportations agricoles : Un projet de facturation de prestations en ligne de mire

Tuta abosluta est un minuscule papillon d’origine sud-américaine dont les chenilles creusent des galeries dans le feuillage, les tiges et les fruits. L’insecte se répand largement en Amérique du Sud, en Europe et dans les pays méditerranéens et est considéré comme un ravageur agricole dangereux.

En 2019, le Maroc a expédié environ 34,8 milliers de tonnes de tomates à Saint-Pétersbourg.