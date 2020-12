Partager

La Russie augmente ses importations de fruits et légumes cette année.

Les importations de fruits et légumes en Russie ont augmenté de 7% pour atteindre 5,3 milliards de dollars en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de 2020. Les trois principaux fournisseurs de la Russie étaient l’Équateur, la Turquie et l’Iran.

L’augmentation la plus significative a été celle des importations de fruits et légumes iraniens. Les principales catégories de produits étaient les pommes, les kiwis, les pistaches, les pêches et les cerises ainsi que les tomates de serre, les concombres et les poivrons.

La Chine a abandonné les trois principaux exportateurs de produits agricoles vers la Russie en raison de l’interdiction d’importer des pommes et des poires fraîches chinoises. En conséquence, les importations en provenance de Chine ont diminué d’un quart au cours des 9 premiers mois de 2020, selon East Fruit.

Il convient également de noter une forte augmentation des importations de fruits et légumes d’Afrique du Sud vers la Russie et des importations directes d’Ouzbékistan.