Royaume-Uni: La production de légumes baisse de 12% et les importations augmentent

Le Royaume-Uni devient de plus en plus dépendant des importations de légumes suite à la baisse de la production.

Un nouveau rapport de Peas Please, produit par la Food Foundation en partenariat avec Nourish Scotland, Food Sense Wales et Food NI, a souligné que la production de légumes au Royaume-Uni avait chuté de 12% entre 2017 et 2018, portant les niveaux de production nationale à un creux en 20 ans.

Les chiffres de Veg Facts 2020, en bref, ont montré que seulement 52,7% des légumes consommés à la maison se cultivent au Royaume-Uni, tandis que de nouvelles recherches du consortium SHEFS ont révélé que l’approvisionnement britannique en fruits et légumes dépendait de plus en plus des importations, en particulier des pays vulnérables au changement climatique et à la pénurie d’eau.

Au Royaume-Uni, 25% des ménages avec enfants sont «inquiets» de ne pas avoir suffisamment de fruits et légumes pour leurs enfants et 6% se disent «très inquiets». En effet, les chaînes d’approvisionnement de plus en plus tendues compromettent l’accès à des fruits et légumes abordables à maison. Veg Facts 2020 a également démontré qu’avant le coronavirus (Covid-19), les citoyens britanniques ne mangeaient pas suffisamment de fruits et légumes pour protéger leur santé, 11% des adultes et 33% des 5-10 ans au Royaume-Uni mangeant moins d’une portion de légumes par jour.

Ainsi, le projet de loi sur l’agriculture a subi sa deuxième lecture à la Chambre des lords récemment, la Food Foundation appelant le projet de loi à soutenir la santé humaine et planétaire en donnant la priorité à l’horticulture.