Partager

tweet



L’Arabie saoudite est devenue de plus en plus dépendante des importations des produits agricoles.

L’Arabie saoudite a alloué 2 milliards de riyals (533,3 millions de dollars; ‎5,3 MMDH) pour financer l’importation de produits agricoles et garantir l’approvisionnement alimentaire au milieu des craintes liées au coronavirus, a annoncé mardi le fonds de développement agricole du pays.

L’initiative, qui se fera grâce à un mélange de prêts directs et indirects, ciblera dans sa première phase des produits tels que le riz, le sucre, le soja et le maïs jaune. D’autres produits s’ajouteront à la liste en fonction des besoins du marché et pour la sécurité alimentaire, a précisé le fonds dans un communiqué.

Lire aussi : Ramadan 1441 : Les marchés demeurent bien approvisionnés en produits agricoles et alimentaires