Le Maroc met en place des mesures appropriées pour assurer la commercialisation de la production de céréales de la récolte 2020.

Dans le cadre du suivi régulier et rapproché de déroulement de la campagne agricole céréalière, le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a tenu une réunion par vidéoconférence le lundi 20 avril 2020 avec les présidents des organisations professionnelles de la filière céréalière, regroupant les opérateurs de la chaine de collecte et de commercialisation des céréales, en l’occurrence la FIAC, la FNCL, la FNM et l’AMIPA.

La discussion a concerné le suivi de l’approvisionnement régulier en céréales et en farines et la commercialisation de la production nationale des céréales dans de bonnes conditions. L’ensemble des fédérations représentant les opérateurs ont exprimé leur engagement ferme pour d’une part, assurer la collecte de la production nationale des céréales auprès des agriculteurs dans de bonnes conditions et d’autre part, garantir en permanence le stock de céréales au niveau actuel, permettant de couvrir au moins une période de 4,5 mois des besoins de consommation nationale.

Par ailleurs, le gouvernement mettra en place un régime de commercialisation incitatif afin de favoriser la collecte de la production nationale à des prix rémunérateurs au profit des producteurs de blé tendre au titre de la campagne agricole 2019-2020. Les mesures concernent en particulier :