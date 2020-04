La-Russie-met-fin-à-ses-exportations-de-céréales-jusqu-au-1er-Juillet

Partager

La Russie aurait fixé le quota de céréales pour protéger l’approvisionnement intérieur et contenir les prix.

Le ministère russe de l’Agriculture a annoncé le 26 avril 2020 qu’il suspendait ses exportations de la plupart des céréales notamment blé, seigle, orge et maïs jusqu’au 1er juillet. En effet, plus grand exportateur de blé au monde, le pays a atteint les limites de son quota auto-imposé sur les exportations de céréales deux mois avant la date prévue.

Les exportations de blé d’avril à juin ont atteint dimanche le quota national de 7 millions de tonnes, a indiqué le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. Ainsi, la Russie mettra un terme aux exportations de céréales après que la dernière cargaison réservée dans le cadre du contingent aura quitté le pays, a précisé le ministère, sans préciser quand cela pourrait se produire.

La Russie aurait fixé le quota de céréales pour protéger l’approvisionnement intérieur et contenir les prix au milieu des bouleversements causés par le coronavirus et de la chute des prix du pétrole. D’ailleurs, plusieurs autres pays, dont l’Ukraine, qui est le 4ème fournisseur du Maroc en céréales, et le Kazakhstan, ont également limité les exportations de produits alimentaires.

Toutefois, la fin temporaire des exportations de céréales pourrait avoir des conséquences non négligeables à l’heure où certains pays voient leur chaîne d’approvisionnement alimentaire complètement bouleversée à cause de la pandémie actuelle du Covid-19 ou d’autres facteurs climatiques comme la sécheresse ou l’invasion de criquets.