L’Ukraine : 4e fournisseur de produits céréaliers du Maroc.

L’Ukraine est devenue le quatrième fournisseur de céréales du Maroc derrière la France, le Canada et les Etats-Unis. Ainsi, les professionnels de la FNCL (Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses) ont reçu, la semaine dernière à Casablanca, l’Association ukrainienne des céréales dans le but de parler du renforcement de la sécurité d’approvisionnement du royaume.

L’Ukraine fournit des produits céréaliers et dérivés au Maroc tels que l’orge, le blé tendre, du blé tendre fourrager, entre autres. Les exportations ukrainiennes ont augmenté de 3 % lors de la campagne 2018-2019 par rapport à l’année dernière c’est-à-dire que les exportations ont été de 1 418 626 tonnes sur un total de 7 775 635 tonnes.

Et, ce dernier ne compte pas s’arrêter de si bon chemin. Selon Gorbachov, les exportations ukrainiennes de céréales et dérivés vers le Maroc pourraient connaître une «explosion» dans les prochaines années. Ce qui est une vraie opportunité pour le Maroc. Rappelons-le, la production céréalière de la campagne 2018-2019 avait été en baisse de 49% par rapport à la saison dernière. Elle a été inférieure aux prévisions du ministère de l’agriculture qui tablait sur 61 millions de quintaux.

L’Ukraine produit actuellement près de 100 millions de tonnes de céréales et produits dérivés dont 59 millions de tonnes vont vers l’export. Ainsi, le président de l’association ukrainienne des céréales, a tenu à souligner que : «Avec l’introduction en cours de nouvelles technologies agricoles et de la digitalisation de la production, la production céréale va atteindre des sommets dans les cinq ans à venir». Dès lors, dans une telle perspective, l’Ukraine se devra de trouver d’autres débouchés en dehors de l’Europe où 40% de ses exportations vont actuellement.