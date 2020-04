Partager

tweet



La récolte de céréales se situe à 16,5 de quintaux de blé tendre, 7,5 quintaux de blé dur.

Le Maroc se prépare à une récolte maigre de céréales cette année en raison de la sécheresse qui a réduit la production de 42% à 30 millions de quintaux, a déclaré le ministère de l’Agriculture.

Les réserves de blé du Maroc sont suffisantes pour répondre aux besoins de la consommation intérieure pendant 4,5 mois a déclaré le ministère rassurant sur la disponibilité de la farine, l’aliment de base, pendant le ramadan et au-delà. La récolte céréalière attendue se situe à 16,5 millions de quintaux de blé tendre, 7,5 millions de quintaux de blé dur et 5 millions de quintaux d’orge, a-t-il précisé. Pour aider les agriculteurs à atténuer l’impact de la sécheresse sur leur bétail, le ministère de l’Agriculture a commencé depuis le mois dernier à distribuer des aliments subventionnés pour l’orge.

Cependant, les autres productions agricoles se sont bien comportées, limitant l’impact des céréales sur le PIB agricole global à -5% cette année à 105 milliards de dirhams, a indiqué le ministère. À une époque où la plupart des pays européens se préparent à une rareté de produits frais due au coronavirus, le secteur agricole marocain se porte bien avec une offre abondante du marché intérieur et des exportations de fruits et légumes en hausse de 3% à 876 000 tonnes à la mi-avril par rapport à un an plus tôt, selon le ministère.