Les avocats marocains à la conquête du Royaume-Uni

Du fait de sa proximité géographique, les avocats transitent seulement 4 jours avant de parvenir au continent européen.

La pandémie du Covid-19 rend le transport vers l’Europe difficile. Cependant, les avocats marocains sont toujours en route vers le Royaume-Uni, explique Delassus, qui exporte des avocats au Royaume-Uni depuis 2 ans.

«Nous cultivons des avocats depuis plus de dix ans. Cependant, le marché local a toujours été très fort, donc nous ne vendions qu’au Maroc. Nos clients se posaient de plus en plus de questions sur les avocats, nous avons donc décidé de commencer à exporter les produits il y a deux ans, en ne fournissant que du Sainsbury’s. En ce moment, nous nous développons et avons investi dans de nouvelles fermes, qui commenceront à produire à partir de 2021. Par conséquent, de nouveaux clients pourront nous obtenir leurs avocats. »

Malgré les défis actuels dans le monde, la proximité géographique du Maroc au marché européen par rapport à la plupart de ses concurrents, fait de lui une option favorable pour les avocats. «Nous cultivons les mêmes variétés que les avocats d’autres origines, Hass principalement. Ce qui rend le Maroc intéressant en tant que fournisseur pour les clients européens, c’est la proximité, avec seulement quatre jours de transit, et la haute qualité.

Depuis le début du confinement au Maroc, nous avons eu du mal à faire venir des camions au Maroc ou des chauffeurs prêts à voyager. Les coûts sont montés en flèche et nous avons dû passer des camions aux conteneurs. Cela ajoute trois jours de plus au temps de transit par rapport à l’utilisation de camions, mais au moins, cela nous donne la possibilité de continuer à approvisionner nos clients. »

Freshplaza