Covid-19: Place aux produits frais haut de gamme

Le Covid-19 a poussé certains consommateurs à se tourner vers les produits frais de luxe.

En raison des effets du coronavirus et du confinement en Belgique, il existe une forte demande pour les fruits et légumes les plus haut de gamme.

« Les mangues et les avocats se portent particulièrement bien. Les prix sont bons, mais aussi la qualité et l’apparence. Le citron vert, véritable produit de restauration, est actuellement un désastre ». « Nous sommes également à un tournant en termes de produits. Les produits d’outre-mer tels que les raisins, les melons et les avocats arrivent à leur fin et l’Espagne devient progressivement plus présente sur le marché. Nous avons déjà quelques nectarines et pêches, qui sont vendues à des prix décents. Nous avons la chance que le beau temps stimule la vente de fruits d’été», indique un producteur belge à Freshplaza.

Il faut souligner que le coronavirus a complètement changé les habitudes alimentaires des consommateurs. En effet, ces derniers optent plus pour des produits sains destinés à renforcer leur système immunitaire.

Freshplaza