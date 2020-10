Partager

10 règles d’or pour la production de semis et de mottes en serre

La germination et les exigences croissantes pour les fleurs, les légumes et les herbes à partir de graines peuvent varier en fonction du type de plante cultivée. Avec l’humidité, la lumière, l’engrais et d’autres considérations, de nombreux facteurs influencent la germination et la qualité de la croissance des semis. Cependant, il existe également des conditions de croissance environnementales communes qui peuvent être appliquées à toutes les cultures de semis pour produire des semis / mottes de qualité.

1. Donnez la priorité à un milieu de culture avec des particules fines conçu pour la production de semis

Il existe de nombreux types de milieux de germination des graines disponibles pour la production de semis. Ces produits sont également composés de tourbe fine, de perlite ou de vermiculite. Les milieux de germination formulés avec de la perlite fine sèchent un peu plus vite que ceux formulés avec de la vermiculite fine, assure pthorticulture.com.

2. Tenez compte des ingrédients lors du choix d’un substrat, en fonction de la saison

Les milieux de germination en perlite fine sont idéaux pour la production hivernale et à forte humidité, tandis que ceux avec de la vermiculite fine sont idéaux pour la fin du printemps jusqu’au début de l’automne ou dans des conditions où le milieu de culture sèche rapidement.

3. Utilisez un milieu de culture spécialement adapté au type de fleurs ou de légumes que vous cultivez

Tenez également compte du taux de croissance de la plante et de sa sensibilité aux maladies des racines. En effet, les tomates, la laitue, les impatiens, les soucis, le zinnia, le basilic, etc. peuvent mieux fonctionner dans un milieu de germination de la tourbe fine et de la vermiculite fine tandis que les épinards, le thym, le bégonia, la pensée, le vinca préfèrent en effet, un milieu de germination de la perlite fine-tourbe fine à séchage plus rapide.

Sélectionnez des plateaux à bouchons ou des plateaux plats ouverts en fonction de vos besoins en semis et en transplantation. Les plateaux à bouchons peu profonds retiennent plus d’eau sur tout le profil de la cellule. Des plateaux plus profonds retiennent moins d’eau sur tout le profil du bouchon, offrant ainsi un plus grand espace d’air pour le développement des racines. Il est ainsi, important de remplir les plateaux uniformément, en prenant soin de ne pas comprimer les milieux de culture dans les cellules, car cela peut entraîner un espace d’air irrégulier et une rétention d’eau entre les cellules, entraînant une germination inégale des graines.

5. Assurez un environnement contrôlé

La plupart des graines germent bien à une température moyenne de 72 à 75 ° F, bien que certaines cultures agricoles réussissent mieux à une température plus froide ou plus chaude. Vérifiez auprès de la société semencière la température optimale pour le stockage et la germination des semences. Maintenez une teneur en humidité appropriée et minimisez les fluctuations de température pendant les germinations.

6. Gardez vos graines dans un environnement humide

Le but lors de la germination des graines est de maintenir une humidité continue près de la graine. Cela peut être délicat, car trop d’eau peut provoquer la pourriture des graines, favoriser la croissance des algues et attirer ainsi, les mouches des rivages.

7. Réduisez la quantité d’humidité conservée dans le milieu de culture une fois que les graines germent

Une fois que la graine germe et envoie la radicule dans le substrat de culture, il est important de commencer à réduire la quantité d’humidité maintenue dans le substrat en diminuant la fréquence de brouillard ou la fréquence d’arrosage à la rampe ou à la main. N’oubliez pas que la partie la plus humide d’un milieu de germination se trouve au bas de la cellule. Par ailleurs, si le milieu de culture est continuellement saturé / sur-arrosé et que les cellules sont profondes, il est par conséquent, possible que peu de racines poussent au fond de la cellule en raison du manque d’oxygène.

8. Laissez sécher la surface du substrat entre les arrosages une fois que les racines atteignent les côtés et le bas de la cellule

Une fois que les racines atteignent les côtés et le fond de la cellule, la surface du substrat de culture doit sécher entre les arrosages et la brumisation doit être interrompue. Si le milieu de germination est principalement de la mousse de tourbe, la surface du substrat de culture devrait s’éclaircir en brun clair lorsqu’il est temps d’arroser. L’humidité doit également être réduite et un flux d’air plus important doit être introduit pour aider à produire une croissance plus dure et plus compacte.

9. Fertilisez les semis au bon moment

La plupart des supports de germination sont livrés avec une charge d’engrais de démarrage, de sorte que l’engrais n’a pas besoin d’être appliqué jusqu’à ce que la première série de vraies feuilles émerge. À ce stade, les éléments nutritifs peuvent avoir été épuisés ou lessivés du milieu de culture, de sorte que l’engrais doit être appliqué en continu, en commençant à 25-50 ppm d’azote, puis en augmentant à 75-100 ppm d’azote avant la transplantation.

10. Utilisez un engrais approprié

Le type d’engrais utilisé doit en effet, correspondre à l’alcalinité de l’eau et aux nutriments fournis ou non fournis par l’eau. La conductivité électrique doit être inférieure à 0,75 mmhos / cm pendant les premières semaines et finir par se situer à 0,75-1,25 mmhos / cm avant la transplantation. Le pH du milieu de semis doit être de 5,5 à 6,2.