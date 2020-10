La pénurie d’eau menace t-elle l’agriculture marocaine ?

La pénurie d’eau au Maroc inquiète au plus haut point les agriculteurs et les ménages.



Le stress hydrique que subit actuellement le Maroc a atteint des niveaux alarmants. Et les régions les plus touchées par le manque d’eau demeurent les plus peuplées et celles dans lesquelles l’agriculture est la première activité de subsistance.

Selon le dernier rapport du World Resources Institute (WRI), le Maroc occupe le 23e rang des pays les plus menacés par les pénuries d’eau. En effet, le Royaume dispose au total de seulement de 500 m3/habitant/an de ressources en eau contre 2.500 m3 en 1960.