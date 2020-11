Partager

La production d’agrumes dans l’hémisphère Nord devrait atteindre 28,7 MT, soit une baisse de 1%.

Le Secrétariat de l’Organisation mondiale des agrumes (WCO) a publié ses premières prévisions de production agricole pour la prochaine saison d’agrumes de l’hémisphère Nord 2020-2021. La récolte devrait atteindre plus de 28,737,570 tonnes, ce qui représente une baisse de 1%.



Les prévisions préliminaires sont recueillies auprès d’associations industrielles en Égypte, en Grèce, en Israël, en Italie, au Maroc, en Espagne, en Tunisie, en Turquie et aux États-Unis (Californie et Floride).

La diminution du volume d’agrumes est le résultat de l’alternance dans certains pays par rapport à l’année dernière, ainsi que de l’impact des sécheresses enregistrées dans plusieurs régions de production de l’hémisphère Nord. Le Maroc, malgré la sécheresse s’attend à une augmentation de sa production.

Par catégories d’agrumes, la plupart des catégories ont montré des baisses de production. L’orange devrait baisser de 2%, le citron de 7% et le pamplemousse de 9%. La seule catégorie qui augmente les volumes de production par rapport à l’année précédente est celle des agrumes doux (+ 5%).

En ce qui concerne la production par région, la production européenne devrait connaître une augmentation en volume, avec des augmentations de 12% enregistrées à la fois pour l’Italie et l’Espagne, respectivement, et une baisse de 1% pour la Grèce.

Dans la rive sud de la Méditerranée, les prévisions de récolte pour l’Égypte (-8%), Israël (4%) et la Turquie (-15%) ont été revues à la baisse par rapport aux volumes de 2019. En revanche, le Maroc et la Tunisie prévoient une augmentation de leurs cultures d’agrumes cette année, respectivement de 13% et 20% par rapport aux chiffres de 2019. De son côté, la production américaine devrait baisser de 9% par rapport à l’année précédente.