Le-Pérou-se-positionne-comme-le-principal-fournisseur-d-avocats-Hass-de-l-Europe

Partager

tweet



Le Pérou prévoit d’exporter un total de près de 360​.000 tonnes d’avocats Hass en 2020.

Les exportations d’avocats péruviens vers l’Europe, entre janvier et mars 2020, ont totalisé 64 millions de dollars, soit 69% de plus qu’au cours de la même période de 2019. Le Pérou est le troisième exportateur mondial d’avocats et l’avocat est l’un des trois principaux produits d’exportation non traditionnels du pays.

Les pays qui ont enregistré la demande la plus élevée de ce produit agricole au premier trimestre 2020 sont les Pays-Bas (+ 60,2%), l’Espagne (+ 97,8%) et la Russie (+ 250,3%), a déclaré la Commission pour la promotion du Pérou pour l’exportation et le tourisme, Promperu à Freshplaza.

Lire aussi : Avocats : Le Maroc trace sa voie en Europe et triple ses exportations

“Malgré la pandémie de coronavirus (Covid-19), le besoin de la population de préserver une bonne santé a considérablement contribué à augmenter la demande d’avocat en Europe. Par ailleurs, les consommateurs effectuent leurs achats une fois par semaine, ce qui a accru l’acquisition de ce produit en mailles pour sa maturation ultérieure”, ont-ils noté.

Selon l’Association des producteurs d’avocats Hass du Pérou, le marché a augmenté en raison des changements dans les habitudes de consommation dans les pays de destination. Ce facteur, entre autres, a créé les conditions pour que les exportations de ce fruit augmentent d’environ 25% cette année, ont-ils déclaré.

Le pays devrait exporter près de 360​.000 tonnes d’avocat Hass en 2020; croissance qui s’explique par les investissements au niveau d’Olmos. L’année dernière, il a exporté 290.000 tonnes; une baisse considérable par rapport aux 340.000 tonnes exportées par le pays en 2018.