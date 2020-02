Parthenope®, la nouvelle variété de fraise à faible refroidissement

Partager

tweet



Parthenope®, une nouvelle variété de fraise à faible refroidissement

Une nouvelle variété de fraise à faible refroidissement, CIVS115 * Parthenope®, avec une très grande précocité et une productivité élevée, a été développée par les techniciens du CIV-Consorzio Italiano Vivaisti (CIV) basé à San Giuseppe di Comacchio.

La plante présente une structure de port droite et ouverte avec des fruits externes au feuillage, donc faciles à récolter. CIVS115 * Parthenope® se caractérise également par une qualité (saveur, fermeté et calibre), de fruits coniques allongés, très distinctifs et réguliers pour toutes les récoltes de fruits tout au long de la saison et par la belle couleur rouge vif et la haute résistance à la manipulation.

Lire aussi : Les agriculteurs marocains craignent une mauvaise campagne agricole

«Notre programme de recherche et développement», explique le technicien CIV, Michelangelo Leis, «est construit selon les directives suivantes: rusticité naturelle des plantes; facilité de production selon les techniques agronomiques conventionnelles et bonne adaptabilité à la production intégrée et biologique, grâce à la tolérance inhérente aux maladies et aux faibles besoins en eau et en nutriments, garantissant ainsi un faible impact environnemental; fermeté et durée de conservation optimales ».

Il convient de mentionner les nouvelles sélections «CIVL519, CIVL514 et CIVS113» permettent d’atteindre le pic de production avant avril. Elles améliorent ainsi les offres variétales actuellement présentes sur le marché à cette période précoce. En particulier, le CIVL519 semble très prometteur, offrant des productions très précoces d’excellente qualité (taille élevée et qualité prix). »