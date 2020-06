La Belgique lance une alerte sur les oranges espagnoles pour excès de pesticide.

Partager

tweet



L’analyse des oranges a révélé la présence du fongicide Imazalil dans une proportion de 5,5 mg par kilo.

Le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) a émis une alerte sérieuse pour la détection du pesticide Imazalil dans les oranges espagnoles.



Les autorités belges ont lancé le signalement, de nature grave selon le RASFF, après détection du pesticide dans les oranges lors d’un contrôle effectué par l’importateur lui-même. L’analyse des oranges espagnoles a révélé la présence du fongicide Imazalil dans une proportion de 5,5 milligrammes par kilo, alors que la limite maximale de résidus (LMR) est de 5 milligrammes par kilo, indique Hortoinfo.

Lire aussi : Le Maroc utilise moins de pesticides agricoles à l’hectare que la France et l’Espagne

L’imazalil est un fongicide utilisé dans le traitement de certains fruits, comme la banane, des agrumes. Ledit pesticide aiderait également dans le traitement des légumes, et notamment des pommes de terre et autres tubercules. Il inhiberait la biosynthèse de l’ergostérol. De même, il contrôle un large éventail de maladies causées par des champignons dans les fruits, les légumes et les plantes ornementales.