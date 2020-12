L'ONU proclame 2021 comme l'année des fruits et légumes.

Partager

tweet



L’ONU proclame 2021 comme étant l’année des fruits et légumes.

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), QU Dongyu, a lancé l’Année internationale des fruits et légumes 2021 (AIFV) en appelant à améliorer la production alimentaire saine et durable grâce à l’innovation et à la technologie et à réduire les pertes et gaspillages alimentaires.

Proclamée lors de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’AIFV 2021 se consacre à la sensibilisation au rôle important des fruits et légumes dans la nutrition humaine, la sécurité alimentaire et la santé.

S’exprimant lors de l’événement, le Directeur général de la FAO a décrit l’initiative comme “une occasion unique de sensibiliser le monde”. Il a noté que la pandémie de COVID-19 avait mis les gens au défi de trouver de nouveaux moyens de lutter contre la faim et la malnutrition et a déclaré que l’AIFV mettrait en évidence le rôle des technologies numériques dans l’amélioration de la nutrition et des opportunités commerciales.

Lire aussi : Agro-biodiversité : Le Maroc bénéficiera d’un projet financé à 7M€

“Dans la crise sanitaire actuelle à laquelle nous sommes confrontés dans le monde entier, la promotion d’une alimentation saine pour renforcer notre système immunitaire est particulièrement appropriée”, a déclaré Qu.

Tout en notant les défis liés à l’amélioration des chaînes de production et de l’agroalimentaire, le Directeur général de la FAO a encouragé les pays à considérer l’Année internationale comme une occasion d’améliorer les infrastructures et les pratiques agricoles ; soutenant ainsi les petits agriculteurs. Il a souligné que les fruits et légumes étaient un bon moyen pour les agriculteurs de créer des cultures commerciales.