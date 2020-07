Le Maroc devient le 18ème producteur mondial de pommes.

Partager

Le secteur des pommes a connu de grands progrès au cours des dernières années.

Depuis 2014, la production de pommes au Maroc a augmenté de 6,5% sur un an. En 2019, le pays était classé 18ème dans le classement des principaux pays producteurs de pommes à 735.545 tonnes métriques, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

À l’échelle nationale, les pommiers représentent 20% de la surface de la rosacée des fruits, ce qui en fait l’espèce qui occupe la plus grande surface en matière de rosacées fruitières au Maroc après l’amandier. Le secteur a connu de grands progrès au cours des dernières années grâce aux initiatives et aux financements du ministère de l’Agriculture et du Plan Maroc Vert.

Les vergers plantés totalisaient en 2014, près de 32.000 Ha, soit le quart environ de la superficie des rosacées fruitières. La province de Midelt, rien qu’à elle seule, produit 90% de la production de pommes du Royaume.

La Chine s’est classée au premier rang avec 40.911.293,88 tonnes de pommes en 2019, soit une augmentation de 4,3% par rapport à 2018. S’ensuivent dans l’ordre, les États-Unis, la Pologne, la Turquie, l’Iran, l’Inde, l’Italie, la Russie, le Chili, la France, l’Ukraine, le Brésil, l’Ouzbékistan, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, la Corée du Nord, le Japon, le Maroc, l’Égypte. Enfin, le Mexique ferme le top 20 des principaux pays producteurs de pommes.