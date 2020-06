Le Maroc a réussi à exporter plus de 150.000 tonnes de fruits rouges.

Partager

Les secteur des fruits rouges occupe une place de choix dans l’agriculture marocaine et donc dans l’économie.

Au cours des 5 premiers mois de l’année 2020, le Maroc a exporté près de 150.691 tonnes de fruits rouges et ce en dépit du Covid-19, selon les données de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Fruits Rouges.

Jusqu’à fin mai, les exportations de fruits rouges du Maroc tablent sur 20.363 tonnes de fraises fraîches, 59.225 tonnes de fraises surgelé, 37.748 tonnes de framboises et 33.355 tonnes de myrtilles. L’Union européenne demande le plus de fruits rouges au Maroc, avec 90% de la production totale du Royaume principalement destinée à l’Espagne, la France, les Pays-Bas entre autres, 5% vers l’Asie, 1,5% vers les pays du Golfe et 4,5% pour l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’Afrique, Amérique du Sud, pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et Océanie, d’après les données fournies en 2018.

Le secteur occupe une place de choix dans l’agriculture marocaine et donc dans l’économie. Générateur de plus de 100.000 emplois directs et 250.000 emplois indirects, le secteur rapporte plus de 5 milliards de dirhams de devises à l’État environ 459.000.000 d’euros, toujours selon les données de la Fédération.

Par ailleurs, du fait de l’importance de la filière, la Fédération Interprofessionnelle Marocaine poursuit son implication active dans la campagne nationale de lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19) conformément aux Hautes Directives Royales, en organisant des campagnes de sensibilisation au sein des unités de production et de conditionnement au profit des travailleuses et des travailleurs du secteur.