Covid-19 : Les travailleurs de la fraise fortement touchés

Un bon nombre de travailleurs agricoles dans les fermes de fraise s’est révélé positif au Covid-19.

Une triste nouvelle pour l’industrie de la fraise dans la commune de Lalla Mimouna relevant de la région Rabat-Salé-Kénitra plus particulièrement de la province de Kénitra. Selon Hespress, près de 455 ouvriers agricoles, des ramasseurs (euses) de fraises sur 642 testés aujourd’hui, se sont révélés positifs au nouveau coronavirus (Covid-19), ce qui constitue l’un des pires bilans au Maroc.

Toujours d’après Hespress, le résultat de la situation épidémiologique dans les fermes de fraises au cours des derniers jours, en plus des nouveaux cas, tablerait sur environ 700 cas confirmés. Le nombre de contacts dépasserait les quatre mille au cours des prochaines heures, ce qui nécessite le déplacement de nombre de délégations de la santé dans les régions concernées, le doublement du nombre d’analyses et la délimitation des zones d’où proviennent les fraisiers pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable.

Le département de Lalla Mimouna, composé de quatre groupes locaux, (Laila Mimouna, Moulay Bousselham et Sidi Boubaker El Hajj..), comprend plus de 20 usines de ces fruits rouges et des milliers de travailleurs à Larache, Ouazzane, Sidi Kacem, Sidi Yahia. On se dirigerait semble-t-il vers une catastrophe sanitaire selon la même source qui indique que les autorités locales notamment celles dans la Région du Gharb sont en état d’alerte pour déterminer les zones d’où proviennent les cas confirmés aujourd’hui afin de prendre des mesures pour restreindre le cercle des contacts.