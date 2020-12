Le Maroc double ses exportations de fruits et légumes vers l'Espagne.

Partager

L’Espagne a doublé le volume de ses importations de fruits et légumes marocains depuis 2015.

Le Maroc a doublé ses ventes de fruits et légumes vers l’Espagne, depuis 2015, selon les données du service statistique ESTACOM (ICEX-Tax Agency).

Au cours de ces mois, le total des fruits et légumes que le Maroc a vendu à l’Espagne a augmenté en 2020 de 104,89% par rapport à 2015, contre 219.650 tonnes exportés vers l’Espagne en 2015 à 450.040 tonnes entre janvier et octobre 2020.

En cette année 2020, le produit qui a été le plus acheté par l’Espagne au Maroc été la pastèque, avec 88.600 tonnes entre janvier et octobre, 189,83% de plus qu’au cours des dix premiers mois de 2015. Le deuxième produit en volume vendu a été les haricots, dont l’Espagne a acheté 64.290 tonnes, 4,31 pour cent de plus qu’en 2015, selon Hortoinfo.

Les tomates figurent à la troisième place du classement des fruits et légumes exporté vers l’Espagne, avec un volume de janvier à octobre cette année de 58.770 tonnes, soit 183,87 pour cent de plus qu’entre janvier et octobre 2015 , période où les ventes étaient de 20.700 tonnes.

Le poivron a été le quatrième produit agricole le plus acheté au Maroc par l’Espagne, avec 50.570 tonnes, 71,26 pour cent de plus que dans les dix premiers mois de 2015 où le volume de poivron a atteint 50.470 tonnes.

Les oranges apparaissent en cinquième position avec 44.350 tonnes contre 10.400 tonnes en 2015, ce qui est une augmentation de 326,37 pour cent. Au cours de la période analysée, les exportations de melon ont augmenté de 83,87%, passant de 4.910 tonnes en 2015 à 9.030 tonnes entre janvier et octobre 2020.

En ce qui concerne les concombres, l’augmentation des exportations entre janvier et octobre de 2015 à 2020 a été de 18,39%, car au cours de ces mois de 2020, les ventes vers l’Espagne ont été de 3.580 tonnes contre 3.020 tonnes exportés au cours de ces mois de 2015.