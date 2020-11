Aperçu du marché mondial des tomates.

Partager

L’offre en tomates marocaines est à la hausse sur le marché européen.

En Europe, l’offre de tomates des Pays-Bas et de Belgique cultivées dans des plantations sans lumière artificielle diminue. Celles d’Espagne, dont la surface a de nouveau diminué, rejoignent également le marché, et il y a aussi des lots du Maroc et de Turquie.

En Afrique du Sud, de nombreuses tomates ont été commercialisées en peu de temps en raison des conditions météorologiques, ce qui a exercé une certaine pression sur les prix. En Amérique du Nord, la Floride connaît une augmentation de l’offre pour le marché intérieur et en Chine, les serres ont commencé à planter et à récolter deux mois plus tôt en raison de la réduction de la récolte de tomates en plein champ.

Espagne: la production de tomates recule

La superficie plantée de tomates a de nouveau diminué à Almería et confirme la tendance à la baisse de ces dernières années. La production de tomates pourrait chuter d’environ 20% par rapport à l’année dernière, en particulier pour les tomates rondes en vrac. L’augmentation des coûts de production, l’augmentation des ravageurs agricoles et des prix de vente avec des marges serrées sont le principal déclencheur pour les agriculteurs d’Almeria de parier davantage sur d’autres produits tels que les poivrons et les courgettes, dont les coûts de production sont bien inférieurs.

Jusqu’à la semaine 44, les prix des tomates, ainsi que ceux des autres légumes, à l’exception de l’aubergine, sont restés élevés. A partir de cette semaine 45, les prix ont commencé à baisser, coïncidant avec la fête du 1er novembre et avec l’augmentation de la production due à la hausse des températures. Dans environ deux à trois semaines, de gros volumes commenceront à arriver du Maroc sur le marché et il y aura plus de concurrence pour les tomates espagnoles.

Jusqu'à présent, les prix des tomates en succursale ont été très élevés et les spécialités de tomates ont coté environ 30% de plus que la saison précédente. L'exception est la tomate ronde ou boule, dont les prix sont inférieurs. Cette tomate est très produite au Maroc et l'Espagne a perdu beaucoup de parts de marché en Europe ces dernières années.

Pays-Bas et Belgique: saison “grise” pour les tomates

La campagne néerlandaise et belge se termine pour les cultures sans lumière artificielle, et la campagne pour les cultures avec lumière artificielle est en cours depuis un certain temps. Les tomates importées arrivent déjà aux Pays-Bas et en Belgique.

Les résultats nationaux obtenus ont longtemps été négatifs et les producteurs et commerçants se dirigeaient vers une saison “grise”. Au printemps, le coronavirus a déclenché une onde de choc qui a incité certaines personnes à faire des stocks, mais la panique s’est rapidement dissipée. La situation est restée difficile et les producteurs qui vendaient principalement à la chaîne horeca ont eu des difficultés à écouler leurs produits à de bons prix, en particulier dans le cas des tomates charnues et en vrac de grande taille.

Fin août ou début septembre, la situation des prix a changé et la moyenne a augmenté par rapport à la moyenne quinquennale, mais ne pouvait plus compenser le reste de la saison. Les prix se sont améliorés en septembre et octobre pour les tomates en vrac et sur vigne, et il semble que ces dernières aient légèrement mieux performé tout au long de la saison.

La saison d’importation aux Pays-Bas et en Belgique a démarré lentement ces dernières semaines, avec une nouvelle réduction de la superficie de tomates en Espagne, et le Maroc est devenu de plus en plus important avec des produits tels que les tomates grignotines, qui en ont plusieurs lignes avec des acteurs importants du marché. L’approvisionnement en tomates d’Espagne arrive plus tard que, par exemple, celui des concombres et des poivrons.

Allemagne: pression sur les prix due à des importations bon marché

Il y a eu récemment un certain mouvement de l’offre, en partie en raison de la baisse des expéditions en provenance des Pays-Bas et de la Belgique. Pendant ce temps, l’offre pour ce produit agricole de la Turquie, du Maroc et de l’Espagne continue d’augmenter et est généralement moins chère que l’Europe centrale, une autre raison de la baisse des prix. La qualité inférieure de l’offre est une autre cause de l’évolution négative des prix.

La récolte se poursuit encore, par ailleurs, dans les serres nationales, malgré le fait que l’offre des producteurs allemands contraste fortement avec celle des pays voisins. Cependant, des investissements considérables sont réalisés dans la culture allemande de la tomate. Une société productrice du sud du pays qui approvisionne également les grands détaillants, a récemment mis en service un complexe hypermoderne de serres avec éclairage LED. Le mois dernier, les premières tomates pouvaient déjà être récoltées.

France: baisse des prix des tomates en vrac

Octobre a été un mois assez calme en matière de ventes. La production nationale a été suffisante et les prix ont été assez bons, de sorte que la concurrence des importations a été limitée, en particulier dans le cas des tomates sur pied. La situation des tomates en vrac est également calme. Des tomates françaises sont disponibles, mais belges, hollandaises et polonaises sont toujours sur le marché. Les prix des tomates en vrac continuent de baisser.

L’Espagne et le Maroc apparaissent progressivement sur le marché. De manière générale, la consommation de tomates est assez faible; D’abord parce que l’été est terminé et que les gens mangent moins de tomates quand l’hiver arrive, et aussi à cause de la fermeture de restaurants en France la semaine dernière.

Italie: la demande dépasse l’offre en raison des faibles rendements

La moitié des tomates italiennes proviennent de l’île de Sicile. En raison du coronavirus, mais aussi des faibles rendements dans les champs italiens, la demande en Italie est actuellement supérieure à l’offre. Les rendements décevants sont attribués aux conditions météorologiques et à l’incidence de diverses maladies, telles que le virus de la tomate rugueuse (ToBRFV). Cela a conduit à une faible offre de tomates rouges de grande taille. Dans certaines zones, le déficit de production est estimé à plus de 40 à 50%.

Quant à la tomate longue à transformer, en particulier dans les Pouilles et en Campanie, les industries ont dû fermer prématurément en raison du manque de matière première. Dans le nord de l’Italie, il y a eu une légère baisse du volume de production de tomates en vrac de bonne qualité. Dans le segment des produits transformés, une double situation est apparue dans la pandémie: la grande distribution a vu ses ventes augmenter, avec des prix et une demande élevés, tandis que la chaîne horeca a subi un effondrement dramatique. Il ne reste plus de stock. De plus, le volume de la campagne 2020/21 sera également inférieur à celui de 2019/20, de sorte que les grands détaillants prévoient une hausse des prix.

Turquie: le prix est un peu plus élevé qu’il y a un an

Environ 550 000 tonnes de tomates sont exportées chaque année. Cette saison a débuté il y a à peine deux semaines dans la région de Fethiye, dans le sud-ouest du pays. Il a été retardé par rapport à l’habitude, et la raison en est les pluies. Les perspectives indiquent une augmentation de 20 à 30% de la production de tomates.

Des volumes et des prix plus élevés sont attendus vers Noël. Pour le moment, la qualité n’est toujours pas optimale. Les prix sont légèrement plus élevés que l’an dernier, avec une augmentation d’environ 5 à 10%. Cependant, les prix à l’exportation devraient être inférieurs de 10% à ceux des années précédentes en raison de la devise. La baisse des prix de la tomate est principalement due à une plus grande disponibilité des volumes.

Pour les Turcs, le marché est clairement divisé en deux: bons prix mais marchés exigeants d’une part, prix plus bas mais marchés moins stricts d’autre part. Dans le premier cas, les principaux sont l’Allemagne, la Pologne, les pays baltes, la Biélorussie, la Russie, le Royaume-Uni et la plupart des autres pays européens. La qualité la plus basse est souvent expédiée en Roumanie, en Irak, en République tchèque et en Ukraine.

Afrique du Sud: l’influence de la tomate a fait chuter les prix

L’hiver sud-africain a retardé la maturation des tomates, mais à cause de la chaleur de ces derniers temps, les tomates mûrissent partout et en même temps, et il y a de gros volumes disponible. Cela a exercé une certaine pression sur les prix et fait chuter le prix du marché d’un tiers. L’offre a augmenté de 46% la semaine précédente, mais il semble que les commerçants parviennent à faire face.

Pendant le verrouillage, les prix ont atteint des niveaux encore plus élevés. Le prix moyen du marché est désormais d’environ 7,30 R (0,38 €) le kilo. Dans l’ensemble, la demande estivale est forte, mais pas aussi forte que prévu.

La récolte de tomates sud-africaine est encore confrontée à plusieurs défis en matière de lutte contre les maladies. La teigne de la tomate ( Tuta absoluta ) en particulier est devenue un ravageur sérieux ces dernières années (jusqu’alors inconnue dans le pays). La mouche blanche fait également des ravages sur les tomates. Ces maladies ont rendu la production beaucoup plus compliquée qu’auparavant, en particulier pour les petits producteurs, qui ont plus de difficultés à appliquer des méthodes de lutte pour lutter contre la teigne de la tomate et l’empêcher de devenir résistante.

États-Unis: l’offre en Floride augmente

L’approvisionnement national en tomates a commencé en Floride. L’approvisionnement est stable et a commencé il y a une dizaine de jours dans le centre et le sud de la Floride. «Les rendements sont tout à fait normaux pour l’automne», explique un producteur de tomates de la région. Les rendements se sont un peu améliorés depuis l’année dernière.

Traditionnellement, la production de tomates diminue à la fin octobre et au début novembre en raison des conditions météorologiques, mais semaine après semaine, elle semble s’améliorer. Le producteur en question s’attend donc à récolter 4 à 5% de tomates en plus. Il y avait une certaine crainte quant au manque de travailleurs en raison du coronavirus, mais il semble que tout se passe bien sur ce front et qu’il est récolté à temps. Un autre défi est la recherche de nouvelles variétés capables de mieux résister aux maladies qui affligent la culture.

La saison californienne est terminée et seules les cultures de serre canadiennes et certains lots mexicains sont présents. Cependant, ces derniers reviennent généralement sur le marché en grande quantité en janvier.

La demande est actuellement stable dans la grande distribution, mais certaines variétés, comme les tomates en vrac et les Roms, sont principalement destinées au canal horeca, où l’incertitude règne en ce moment, puisque les mesures contre le coronavirus diffèrent selon l’État. Jusqu’à présent, le prix a été comparable à celui de l’année dernière, mais le secteur reste prudent, car le développement de la campagne dépendra encore des mesures adoptées.

Chine: les prix du marché augmentent, la culture en serre augmente

Le coronavirus a eu un fort impact sur la production de tomates en Chine, mais en général tout a été maîtrisé. Depuis mai, la situation du marché est revenue à la normale, les consommateurs étant plus attentifs à la qualité des aliments. La vente de tomates sur Internet a augmenté, en particulier dans le segment du luxe, comme les tomates cerises. Une attention particulière est portée à ce canal de vente.

En général, le prix est plus élevé que les années précédentes en raison des conditions météorologiques en juillet et août. Pour cette raison, les rendements des plantations en plein champ ont fortement chuté. En conséquence, l’offre est plus faible, tandis que la demande reste assez stable et a entraîné une hausse des prix. Par ailleurs, en raison de cette forte demande actuelle, de nombreux serriculteurs ont commencé à planter deux mois plus tôt que l’année dernière.

En conséquence, il semble qu’il sera possible de fournir des tomates pendant neuf mois. Le gouvernement chinois prévoit de continuer à encourager la culture en serre en Chine dans les années à venir car le rendement de la tomate de plein champ est incertain en raison des conditions météorologiques et de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Australie: les tomates prospèrent pendant la pandémie

En Australie, Sydney Markets a écrit dans un récent rapport hebdomadaire sur le marché que les tomates resteront un produit essentiel pour la plupart des ménages pendant la pandémie, car de nombreuses variétés sont proposées. Les tomates cerises, en particulier, ont été vendues entre 2 et 2,50 $ le contenant, tandis que les variétés de spécialité comme les kumatos coûtent 4 à 6 $ le contenant et les mélanges de tomates se vendent entre 4 et 8 $, selon la taille. et le conteneur.

Nouvelle-Zélande: les prix ont atteint un record en août

Les prix des tomates en Nouvelle-Zélande ont atteint un niveau record en août, avec un prix moyen pondéré de 13,65 NZD / kg (7,79 EUR / kg), selon Stats NZ. Le rapport indique que cela était dû à la pénurie d’approvisionnement causée par l’incertitude générée par le coronavirus, c’est pourquoi de nombreux producteurs ont ralenti ou réduit la plantation de tomates.

Environ 40 à 50% des tomates sont vendues à des commerçants indépendants, des cafés et des restaurants, qui n’ont pas pu ouvrir aux niveaux d’alerte 3 et 4 en raison du COVID-19 en avril. Tomatoes NZ indique également que les importations de produits frais en 2019 étaient nettement inférieures, à 175 tonnes, par rapport à 524 l’année précédente.