Maroc : les producteurs de tomates sont de plus en plus performants en Europe.

Les producteurs de tomates marocaines deviennent de plus en plus performants en Europe.

Selon les sociétés néerlandaises DOOR et Prominent, les producteurs marocains de tomates sont de plus en plus en mesure de répondre aux attentes des commerçants et des consommateurs en Europe.

La nouvelle saison d’importation des tomates snack aux Pays-Bas a commencé récemment. Les premiers lots étaient déjà sur le marché en septembre. Ceux-ci ont été introduits, entre autres, par DOOR / Prominent.

Le chevauchement des produits néerlandais / importés se déroule bien. Cette saison, cette coopérative néerlandaise de producteurs de tomate travaille à nouveau avec QualiPrim, l’un des plus grands producteurs de tomates marocaines, selon Hortidaily. Ils donneront suite à la première saison réussie. Ces produits agricoles seront également vendus exclusivement en Europe via la société de négoce DOOR.

“La culture de la tomate dans ce pays d’Afrique du Nord a considérablement augmenté ces dernières années. Les importations européennes sont à la hausse depuis 2015. Les producteurs marocains sont de plus en plus en mesure de répondre aux souhaits des commerçants et des consommateurs en Europe.

En conséquence, il y a des tomates, autres que celles de sources comme l’Espagne et des cultures en plein air hollandaises et belges, dans les magasins européens en hiver. Plusieurs producteurs et sociétés de négoce néerlandais ont donc pris ces dernières années une décision”, a indiqué la même source.

“Ils cultivent eux-mêmes des tomates au Maroc ou pour entrer en coopération. C’est pour qu’ils puissent affecter les importations de tomates. DOOR et Prominent recherchaient des partenariats, tout comme QualiPrim”, selon Martijn Kesteloo, chef de projet pour le projet principal marocain de Prominent. «Nous voulions tous les deux pouvoir proposer des tomates snack de bonne qualité toute l’année. Et surtout, développer une position forte sur ce segment».