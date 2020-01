Partager

Les coopératives agricoles de Tanger-Tétouan-Al Hoceima passent de 325 à environ 1.300

Avec une moyenne de 120 nouvelles coopératives par année, le nombre des coopératives agricoles dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima n’a cessé d’augmenter. En effet, il est passé de 325 en 2009 à environ 1.300 en 2019.

Cette croissance s’explique par la dynamique qu’a connue le secteur des coopératives au sein de la région. En effert, le lancement du Plan Maroc Vert en 2009 a permis d’insuffler cette évolution.

Egalement, le Plan agricole régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a participé à la promotion du secteur des coopératives au sein de la région. Ainsi, cela a abouti grâce à la grande importance accordée à ce domaine et à l’accompagnement des jeunes agriculteurs entrepreneurs. Par ailleurs, ce Plan a également motivé et aidé les jeunes agriculteurs à créer des entreprises dans le secteur agricole. Il a contribué à la création d’emplois, en plus de la promotion de l’auto-emploi aux niveaux régional et provincial. La province d’Al Hoceima a bénéficié, à l’instar des autres provinces de la région, du soutien accordé à l’agriculture solidaire. Ceci s’observe notamment dans les zones de montagne, ainsi que les financements dédiés aux petits agriculteurs.

Il est à noter que le Plan Maroc Vert a donné une nouvelle dynamique, développée et équilibrée, au secteur agricole au sein de la région. Cette dynamique s’est appliquée notamment aux organisations professionnelles. Il a permis ainsi de générer de l’emploi grâce à la mise en oeuvre de nouveaux projets et à l’augmentation du volume des investissements.