Aperçu du marché mondial des oranges.

Le coronavirus a engendré une forte demande dans le marché mondial d’oranges.

En raison du coronavirus (Covid-19), la demande d’agrumes notamment celle d’oranges reste élevée, ce qui se reflète dans les prix. Dans tous les cas, le pic est déjà dépassé et les prix reviennent à un niveau plus normal. La production est actuellement en cours dans l’hémisphère sud, l’Afrique du Sud, le Pérou, le Chili et l’Australie étant les principaux pays exportateurs.



Espagne: Exportations record d’oranges cette année et nombreuses inquiétudes quant à l’impact possible du Brexit

Bien que la récolte d’oranges espagnoles ait été d’environ 15 à 20% inférieure à celle de l’année dernière, et malgré une réduction significative du commerce extérieur, le volume des exportations de cette année a été comparable à celui de la campagne précédente. Les exportations d’oranges andalouses, par exemple, ont augmenté de 10% en volume et de 17% en valeur par rapport à l’année dernière.

En raison du volume réduit et de la demande accrue (tirée par les coronavirus), la saison s’est terminée environ 5 semaines plus tôt que prévu. En mars, lorsque la crise du nouveau coronavirus (Covid-19) a éclaté en Europe, les exportateurs espagnols ont obtenu les meilleurs résultats d’exportation d’agrumes espagnols jamais enregistrés.

Quel que soit le coronavirus, un exportateur affirme que la saison des agrumes a été bonne pour les producteurs et les détaillants. Les choses ont été plus difficiles pour les commerçants, car les marges ont été très serrées, malgré des prix élevés. Cela a même parfois occasionné des pertes, en particulier dans le cas des oranges, étant donné la grande quantité de dommages causés par des phénomènes météorologiques tels que les tempêtes. “La proportion d’oranges utilisables pour le marché a été inférieure et les coûts de production ont augmenté”, explique un exportateur.

Il est encore tôt pour donner des chiffres exacts, mais des sources de l’industrie prévoient qu’au cours de la prochaine saison, il y aura une légère augmentation dans le cas de Navelina (6-7%), légèrement moins que les oranges Lane Late et une baisse notable du volume d’oranges tardives.

L’après-Brexit au cœur des préoccupations

Le secteur espagnol des agrumes s’inquiète désormais de la possibilité que le Royaume-Uni applique des tarifs sur ses agrumes en raison du Brexit. Si cela se produit, un taux de 10% s’appliquera aux oranges. L’Espagne a exporté 82.400 tonnes d’oranges vers le Royaume-Uni l’année dernière. La perte du marché britannique profiterait aux concurrents directs du pays, comme le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Égypte, selon Freshplaza.

Italie: forte demande d’oranges siciliennes

Il existe encore des fruits italiens sur le marché. Certains producteurs et agriculteurs des Pouilles ont des oranges qu’ils ont récoltés pendant les 15 premiers jours de juillet. Ces oranges de la variété Valencia sont des oranges tardives à feuilles, très prisées pour leur teneur élevée en sucre et en jus. Un grossiste dit que la qualité est excellente et le prix est élevé, autour de 2 € / kg. La forte demande est également due, en partie, au coronavirus, qui a donné un coup de fouet à la vente d’agrumes.

En Sicile, la campagne a pris fin au cours de la première quinzaine de mai. Bien que les volumes disponibles aient augmenté par rapport à l’année dernière, de nombreux producteurs affirment que leurs ventes sont restées stables. La grande différence, cependant, était le moment de la récolte. Le produit a dû être récolté en un temps plus court. Les prix de production moyens se sont élevés à environ 1,00 € / kg. La production sicilienne a été largement absorbée par le marché national. La demande des marchés étrangers a également été bonne, avec d’excellents résultats dans les pays scandinaves, où la réputation de la production sicilienne s’améliore d’année en année. Cette saison, certains marchands ont également eu l’opportunité d’envoyer leurs fruits sur le marché néerlandais, en remplissant quelques petites commandes régulières.

Actuellement, les perspectives pour la campagne de vente d’agrumes siciliens 2020/2021 sont bonnes, avec des volumes aux mêmes niveaux moyens que l’an dernier. La pandémie a entraîné une augmentation de la demande d’agrumes (oranges et citrons) d’au moins 30%. Par conséquent, les clients planifient déjà leurs contrats de livraison bien à l’avance par rapport aux années précédentes.

Chili: la majeure partie de la production est destinée aux États-Unis

Le Chili a commencé à expédier ses oranges au cours de la semaine 20 et devrait se poursuivre jusqu’aux environs de la semaine 42. À la semaine 28, 29 995 tonnes d’oranges Navel ont été expédiées à niveau mondial, dont 28 638 tonnes étaient destinées aux États-Unis. Il y a eu une forte demande d’oranges chiliennes et les ventes cette année ont augmenté par rapport à l’année dernière. Au cours de la semaine se terminant le 5 juillet, les ventes ont augmenté de 47,6% par rapport à 2019.

Pays-Bas: rareté et bons prix pour les oranges, mais des changements sont-ils à venir?

À l’heure actuelle, la demande d’oranges en Europe est extrêmement bonne, mais cela est principalement dû à la très faible disponibilité de fruits d’Égypte, du Maroc et d’Espagne. L’Afrique du Sud essaie de combler cette lacune à court terme, mais toutes ses régions ne sont pas encore en pleine production. Les problèmes dans les ports et les retards qui en découlent n’aident pas non plus. Par conséquent, les prix sont tout simplement bons. Cette situation devrait durer environ quatre semaines, puis changer un peu au moment où la demande tendra à baisser. Si l’Afrique du Sud continue d’exporter les mêmes volumes, nous pourrions voir des changements sur le marché, en partie en raison de retards. Les ventes ou les commandes perdues ne seront pas compensées ultérieurement “, explique un importateur néerlandais.

Allemagne: demande élevée et stable

La crise des coronavirus a fortement stimulé les ventes d’agrumes. Le point culminant a déjà été laissé de côté, même si la demande est toujours supérieure à la normale. Les derniers lots d’Égypte sont arrivés sur le marché début juillet et tout le monde est déjà passé aux oranges sud-africaines de la variété Valencia. «Dans ce segment, le volume est également à peine suffisant par rapport à la demande», explique un trader. Les prix, quant à eux, s’élèvent à environ 17-18 euros / pack, ce qui n’est pas rare pour cette période de l’année.

France: les oranges enregistrent des prix élevés qui ne correspondent pas à la demande

Grâce à la bonne réputation du produit, les ventes d’oranges en confinement ont été exceptionnellement bonnes. Cependant, les performances de la variété Valencia Late ont été médiocres cette année et, par conséquent, les producteurs espagnols ont poussé à augmenter les prix. Selon un importateur français, ces prix élevés posent désormais des problèmes sur le marché.

“Dès que le confinement est arrivé, les ventes d’oranges ont été affectées. Normalement, il y a une forte demande de presse-agrumes pour le Valencia Late, mais étant donné le faible nombre de touristes et le fait que les restaurants ne fonctionnent pas au niveau habituel, Il y a peu de demande pour cette variété. Par conséquent, nous avons des oranges très chères dont les prix ne reflètent pas du tout une faible consommation. Le marché est vraiment déséquilibré. “

Afrique du Sud: la logistique retarde le plus gros défi

En raison de la forte demande, les exportations d’oranges sud-africaines Navel et Valencia ont augmenté par rapport à la saison précédente. Les expéditions vers les marchés nord-américain et britannique ont également augmenté. Les exportations d’oranges vers l’Asie du Sud-Est sont les seules à avoir diminué par rapport à la saison précédente. Pour cette campagne, les exportations sont estimées à 26,4 millions de cartons (15 kg) pour les Navels et à 50,3 millions de cartons pour Valence.

Les agrumes ont été affectés par relativement peu de problèmes ou de dommages dus au vent; cependant, certains rapports suggèrent qu’il existe des oranges ridées dans les régions du centre et du nord-est. Des retards dans la logistique pourraient se traduire par d’importants volumes d’oranges arrivant à destination au même moment.

États-Unis: en juin, il n’y avait plus d’oranges Navel sur le marché

Les saisons de cette année en Floride, au Mexique et dans une partie de la Californie sont presque terminées. En raison du coronavirus, la demande interne d’oranges telles que Navel et Valencia a été élevée, de sorte que la saison s’est terminée plus tôt que d’habitude. En Californie, certains producteurs ont retardé leur récolte et reviendront sur le marché en août. Cela conduit à un approvisionnement irrégulier d’oranges de Valence en provenance de Californie.

À l’heure actuelle, les importations proviennent principalement d’Afrique du Sud et du Chili. Les oranges navel ont frappé un marché presque vide fin juin. La demande reste élevée et les prix ont augmenté en conséquence. De nombreux détaillants choisissent de ne pas faire de promotions car ils ne sont pas sûrs de pouvoir maintenir l’offre au même niveau. L’Afrique du Sud continuera avec les Navels jusqu’en août, puis avec le Midknight Valencia. De son côté, le Chili se poursuivra jusqu’à fin septembre ou début octobre. Les premiers Navels australiens arrivent également sur le marché cette semaine, bien que les pénuries d’approvisionnement créeront des opportunités pour d’autres agrumes, tels que les clémentines et les Minneolas du Pérou.

Australie: Nouvelle marque d’orange pour le marché intérieur

L’Australie est actuellement en hiver. Une étude réalisée par Citrus Australia a révélé que le temps sec a entraîné la production de fruits plus doux et plus juteux l’année dernière. Les volumes sont plus petits que l’an dernier, mais assez bons. Une nouvelle marque axée sur le marché intérieur australien a été récemment lancée. La société est principalement engagée dans la production d’oranges Washington Navel, Lane Late et Valencia, et prévoit également de travailler avec l’orange Cara Cara.

Selon les dernières statistiques (juin 2019), le volume de production d’oranges australiennes est resté stable, avec 528095 tonnes, ce qui implique une augmentation de moins de 1 pour cent. Dans le même temps, la valeur a augmenté de 7%, atteignant 398,8 millions de dollars australiens (244,6 millions d’euros). Les volumes d’exportation ont baissé de 1% pour atteindre 188.056 tonnes, mais la valeur de ces expéditions a augmenté de 10% pour atteindre 308,1 millions de dollars (189 millions d’euros). La Chine était le principal marché des agrumes australiens, avec 33% des exportations totales. Le Japon était deuxième, avec 18%. Navel est la variété la plus produite, avec 89% du volume total frais. Sur le volume total, 214 ont été expédiés.

Chine: les oranges égyptiennes ont dû faire face au confinement

En raison de l’impact de plusieurs événements importants, tels que la guerre commerciale sino-américaine et la crise causée par le coronavirus, la situation du marché d’importation d’agrumes n’est pas aussi bonne que les années précédentes. Bien que le marché se redresse progressivement, les expéditions ont été retardées. En général, les conditions du marché ne sont pas bonnes pour les oranges tardives et leurs volumes d’importation diminuent. Par exemple, moins d’oranges sont importées d’Australie. Le marché de l’orange premium est vide depuis juin.

Parce que de nombreuses entreprises de restauration ont dû fermer leurs portes pendant la crise, le volume des importations d’oranges égyptiennes destinées à la fabrication de jus a considérablement diminué. Les fruits qui ont déjà frappé le marché sont difficiles à vendre, il y a donc une accumulation d’oranges dans les ports chinois.