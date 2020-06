Aperçu du marché mondial du melon et de la pastèque.

Partager

Le marché mondial du melon et de la pastèque est rythmée par une forte production dans la région méditerranéenne.



Cette semaine, les melons et les pastèques ne sont pas faciles sur le marché du nord-ouest de l’Europe en raison du temps estival court. Ceci, combiné à une forte production dans la région méditerranéenne, exerce une légère pression sur les prix, rapporte Freshplaza.

Espagne: dégradation de la production due aux fortes tempêtes de grêle

Cette année, la superficie des melons Piel de Sapo a encore diminué de 10% en Espagne, tandis que pour les melons Charentais, Galia, Amarillo et Cantaloup, plus orientés vers export, la baisse est de l’ordre de 5% du fait des bas prix de la campagne précédente. La superficie en pastèque a également diminué de 10%.

La campagne des melons et des pastèques de serre en serre à Almería a presque pris fin. Il y a eu de bons prix pour les melons et des prix très élevés pour les pastèques en raison de la pénurie de pastèques de bonne qualité et de la forte demande en Europe. Murcie a déjà récolté les premiers volumes de plein champ et sera en pleine production dans une semaine. La surface des melons dans la Région de Murcie cette saison est d’environ 5.600 hectares et celle des pastèques, 3.100 hectares. La semaine dernière, il y a eu de fortes pluies et des tempêtes de grêle dans la région qui ont endommagé environ 10.000 tonnes de melons et de pastèques.

L’offre de melons verts est suffisante pour satisfaire la demande au niveau national. L’approvisionnement ne sera pas affecté par les dégâts de la grêle. Le calibre des melons charentais est inférieur à celui des autres variétés, car la nouaison ne s’est pas déroulée comme prévu en mai.

En ce qui concerne les pastèques, des dégâts de grêle ont été enregistrés dans les régions de Lorca et El Campo de Cartagena, ce qui entraînera une légère baisse des volumes en juin. La qualité et la saveur des melons de la campagne de Murcie sont très bonnes dans toutes les variétés et tailles. La région de Valence commence à récolter les melons en quelques semaines et, plus tard, la production se déplace de fin juillet à octobre à Castille-La Manche. Cette région prévoit 20% de récolte en moins cette année.

Italie: le prix des melons chute de façon spectaculaire en raison du mauvais temps



Italie du Nord:

Un grossiste note que les ventes de melons en Italie du Nord ont fortement chuté du 7 au 10 juin, tandis que les ventes en début de production étaient bonnes en mai. Un producteur de 200 hectares de melons et de pastèques fait remarquer qu’il y a eu un chevauchement entre la serre et les récoltes en plein champ. La consommation n’est pas élevée, en raison du mauvais temps et des basses températures, ce qui a conduit à des prix bas.

Sardaigne:

“Après un bon début, avec une demande et des prix surprenants, nous enregistrons une forte baisse de la consommation et des prix depuis une dizaine de jours. Ceci est dû aux précipitations et aux basses températures, qui sont inférieures à la moyenne pour cette période de l’année en Italie et dans le reste de l’Europe. Le prix des pastèques a baissé de 40%, pour les melons, la baisse est même de 60% “, explique une coopérative de fruits et légumes.

Basilicate:

Une organisation de producteurs a commencé à récolter le melon cantaloup cette semaine et l’exportera pour la première fois en Suisse, en Allemagne et en Autriche. La récolte du melon jaune aura lieu à partir de la mi-juillet. Le prix du melon cantaloup est passé en deux semaines de 1,80-2,00 € / kg à 0,80-1,00 € / kg.

Sicile:

C’est une bonne saison de croissance pour les mini pastèques, pastèques et melons jaunes. Cependant, il n’y a pratiquement pas de tourisme et l’hôtellerie vient de reprendre ses activités. De plus, le temps est assez instable. Cette année, des mini-pastèques étaient disponibles vers le 10 mai. Les prix semblaient bons dès le départ avec 0,70-0,80 € / kg, bien que cette tendance ait été interrompue par l’arrivée des fruits à noyau sur le marché. Les prix se situent désormais entre 0,20 et 0,25 € / kg. La récolte de la pastèque a également débuté mi-mai, dont les prix, initialement satisfaisants à 0,60-0,70 € / kg, ne dépassent désormais plus 0,25-0,30 € / kg. Les ventes de pastèques sont en baisse de 50% par rapport à l’année dernière. La saison du melon jaune a débuté début juin avec un prix compris entre 0,60 et 0,80 € / kg,

Grèce: début compliqué, mais les exportations ont rebondi

Le début de la saison des pastèques a subi l’impact du coronavirus (Covid-19). Cependant, le marché des fruits a pu se redresser tandis que d’autres économies éprouvaient des difficultés. La Grèce a doublé ses exportations de pastèque en avril par rapport à l’année dernière. Au cours de la dernière période, plus de 44.000 tonnes ont été exportées, les principales destinations étant l’Allemagne, la Pologne et l’Italie.

Turquie: les exportations quadruplent

Contrairement à la Grèce voisine, la campagne d’exportation turque a bien commencé. Entre le 25 avril et le 20 mai, 4.000 tonnes de pastèques ont été exportées, soit quatre fois plus que l’an dernier au cours de la même période. Les exportateurs sont satisfaits de l’augmentation de la demande européenne. La valeur à l’exportation des melons a également augmenté par rapport à l’année dernière, selon Freshplaza.

France: les commerçants font confiance cette saison

La saison du melon français bat son plein, mais il reste encore quelques produits espagnols sur le marché. Actuellement, l’offre dépasse la demande, mais les commerçants sont confiants. “Les volumes de fruits à noyau européens sont limités et la superficie en melons a également quelque peu diminué. Ces deux facteurs devraient maintenir l’équilibre du marché.”

Pays-Bas: le prix du melon baisse à nouveau

La saison du melon espagnol a commencé cette année avec des prix élevés et les importateurs néerlandais ont suggéré que pour les producteurs d’Almería, la première région du melon, cela pourrait être la meilleure saison depuis des années. Les tempêtes de grêle dans les premières zones de croissance de la région de Murcie la semaine dernière ont laissé présager d’importantes pertes, mais les dégâts étaient davantage un problème local.

“Maintenant que Murcie fournit des volumes normaux au marché européen et que la météo en Europe centrale et septentrionale ne les accompagne pas, les prix du melon tombent rapidement aux niveaux bas auxquels nous nous sommes malheureusement habitués ces dernières années”, souligne-t-il. un importateur. “Combiné à une production solide dans d’autres régions de la Méditerranée, cela crée une pression considérable sur les prix.

Belgique: Suroffre due aux intempéries

L’offre de melons sur le marché belge est énorme depuis des semaines, selon un importateur belge. Du fait de l’instabilité des conditions météorologiques, la consommation a considérablement diminué et l’on peut parler d’une situation de sur-offre. La saison du melon espagnol a bien démarré avec de bons prix, mais pour l’instant ils ont beaucoup baissé.

Allemagne: l’Espagne se démarque des autres

Actuellement, l’offre espagnole domine le marché allemand. Les pastèques marocaines ont disparu du marché vers la semaine 20-21 et ont été remplacées par le Dumara turc. Les premiers lots grecs étaient également disponibles autour de cette semaine. Cependant, l’offre en provenance de Turquie et de Grèce n’est pas comparable aux volumes importés d’Espagne, selon un commerçant, qui dit qu’il y a actuellement une bonne demande et un niveau de prix assez stable.

Les autres variétés de melons (Cantaloup, Charentais, jaune) proviennent également principalement d’Espagne. “Nous constatons que la demande de melon jaune miel est un peu plus élevée que celle des autres”, explique un commerçant. Il y a aussi une offre de la Turquie, bien que notamment de variétés qui ne sont pas cultivées ailleurs, comme la variété Kirkagac. “On voit que cette variété gagne du terrain en Allemagne”, explique un commerçant d’origine turque.

Royaume-Uni: volumes importants en provenance de Grèce et de Turquie

Le marché britannique est inondé de melons de Grèce et de Turquie, mais la demande est très faible. Pour le moment, l’influence des tempêtes de grêle en Espagne sur le prix des melons n’est pas encore perceptible.

Chine: l’offre excédentaire de pastèques dans le sud du pays fait baisser les prix

La pastèque se vend bien en ce moment. Les pastèques du Shanxi, du Jiangsu, du Sichuan, du Hunan, du Hubei et d’autres régions ont pénétré le marché avec plus d’intensité depuis début juin. D’une manière générale, le prix de marché reste très bas, suivant la même tendance depuis mai. Le prix du marché a été encore plus bas cette année que les prix d’origine de l’année dernière. L’offre excédentaire et le mauvais temps dans le sud ont été les principales raisons du mauvais prix, mais, depuis 2 semaines maintenant, le prix du marché a de nouveau augmenté. Les variétés Meidu et 8424 sont les plus consommées sur le marché intérieur et sont également populaires en Asie du Sud-Est. La pastèque jaune gagne également en popularité, mais sa production reste limitée.

Amérique du Nord: l’offre de pastèque augmente, l’offre de cantaloup et de miellat diminue

À l’heure actuelle, il y a moins de volume sur le marché américain. Cependant, l’offre devrait augmenter dans les prochaines semaines. En Floride, les melons ont été confrontés à une chaleur extrême et à un temps orageux, ce qui a rendu la récolte difficile et a également affecté la qualité du melon, avec des pastèques gonflées. Cette année, la saison a commencé plus tôt et s’est également terminée plus tôt. Maintenant, les volumes augmentent en Géorgie. Au Canada, il y a moins de volumes sur le marché que l’an dernier. Beaucoup de melons sur le marché canadien proviennent de la côte est des États-Unis.

En Californie, des volumes attendus, sont légèrement supérieurs cette année. La demande de pastèques est bonne, mais cela dépend de la région. Au Canada, la demande est moins forte en raison du relâchement inégal des mesures anti-coronavirus. La plupart des melons servent normalement à la restauration. La demande est bonne en Floride grâce au beau temps et des prix élevés, environ 30% au-dessus de la normale.

Pour les variétés de melon cantaloup et miellat, cependant, l’histoire est complètement différente. Les volumes sont actuellement très modestes. Le cantaloup provient principalement de la vallée impériale (Californie) et de Yuma (Arizona), tandis que le miellat vient du Mexique via l’Arizona. Cependant, la demande demeure modérée. “Le prix du melon cantaloup serait normalement d’environ 13 $ ou même d’environ 15 $ pour les petites tailles, mais actuellement le prix est d’environ 11-13 $ selon la taille”, explique un commerçant. Le prix du miellat est d’environ 8 à 10 $. Les volumes devraient diminuer dans les prochaines semaines.

Mexique: moins de volume

La production de pastèque est en baisse cette année par rapport à l’année dernière. En ce moment, la saison a presque pris fin et il y aura de nouvelles productions après la fin de l’été. La baisse de la production mexicaine a trouvé un bon marché aux États-Unis. Depuis les melons américains arrivent sur le marché avec de bons prix. Les prix de la pastèque au Mexique étaient supérieurs à la moyenne cette année, près de 40% de plus que l’an dernier.

Australie: légère baisse de volume, exportations en hausse

Le volume total de melons australiens avait baissé de 6% en 2019 par rapport à la saison 2018. Cependant, les exportations ont augmenté de 6% à 21 455 tonnes. Les melons australiens sont disponibles toute l’année. La majeure partie de la production consiste en pastèques.